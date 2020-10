«Wir konnten den Puls des Schulgeschehens direkter spüren»: Die Wogen haben sich geglättet

Eigentlich wollten sie nur als Retter in der Not im grössten Sturm einspringen. Ausgangslage: Im Februar waren gleich alle drei Schulpflegemitglieder in Oberwil-Lieli geschlossen aus ihrem Amt zurückgetreten, nachdem auch die Schulleiterin gekündigt hatte. Interimistisch übernahmen die Gemeinderäte Gabriela Bader und Stefan Strebel sowie Gemeindeammann Ilias Läber die Ämter der Schulpfleger. Bader erhielt den Vorsitz als Schulpflegepräsidentin. Das Trio wurde quasi ins kalte Wasser geworfen. «Für uns alle war es absolutes Neuland. Ich erlebte die Zeit in den vergangenen Monaten aber als sehr spannend. Wir stellten fest, dass es ein Vorteil ist, wenn die Gemeinde nahe an der Schule dran ist», sagt Gabriela Bader im Rückblick. Als direkt Involvierte sei der Informationsfluss bei Entscheiden optimaler und unverfälschter. «Wir konnten den Puls des Schulgeschehens direkter spüren.» Eine spezielle Herausforderung war die temporäre Schulschliessung während des Lockdowns. Sie sei in jenen Monaten oft in der Schule anzutreffen gewesen und habe einen vertieften Einblick bekommen. «Das war sehr lehrreich.» Neue Schulleitung und zurück zu Einzelklassen Nebst den gemeinderätlichen Aufgaben brachte die Arbeit als interimistische Schulpflege einen zusätzlichen Aufwand mit sich. Hinzu kam die Suche nach einer neuen Schulleitung und die strategische Neuausrichtung der Schule Oberwil-Lieli. Beides ist nach Ansicht von Gabriela Bader gelungen.

Aus mehreren Kandidaten konnte der Posten der Schulleiterin per Anfang August an Beatrice Bissig vergeben werden. Sie arbeitete in den vergangenen drei Jahren als Schulleiterin im Kanton Zürich. «Die Feedbacks auf den Start von Beatrice Bissig sind sehr gut. Die Zusammenarbeit klappt und es ziehen alle an einem Strick», sagt Bader.