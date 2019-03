Jetzt ruft Pro Lindenberg, der Verein gegen Windkraftanlagen auf dem Lindenberg (LU/AG), die Öffentlichkeit zur Vogelbeobachtungen im Bereich Horben/ Grod/Sonneri und zur fotografischen Dokumentation auf. Die Umweltverträglichkeitsprüfung der Windparkinitianten habe ein falsches Bild von der Vogelwelt auf dem Lindenberg gegeben. «Die Kartierungen der Vogelwelt basierte auf vier Beobachtungstagen der Firma Nateco/Basel, ausgeführt im Auftrag der Windparkinitianten. Wir als Einheimische, tägliche Beobachter/-innen wollen dies richtigstellen und nicht so hinnehmen, wie es bisher dargestellt wurde. Unsere eingesendeten Daten wurden nicht berücksichtigt in der Analyse», heisst es im Aufruf.

In der Sommerzeit seien an Spitzentagen bis zu 80 Weissstörche auf dem Lindenberg gezählt worden. Über 30 Rotmilanpaare hätten in der südlichen Area des Lindenbergs ihre Nester. Wanderfalken und Feldlerchen und andere geschützte Vogelarten hatten ihre Heimat in diesem Naherholungsgebiet. Die geplanten Windkraftanlagen würden mit Sicherheit eine Bedrohung für diese geschützten Vogelarten darstellen, heisst es bei Pro Lindenberg. «Vermutlich werden, wenn dieses Projekt bewilligt wird, keine Greifvögel mehr auf dem Lindenberg sesshaft sein.»