Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern: Petra rüttelte das Freiamt kräftig durch

Die Sturmwarnungen liessen am Montag Schlimmstes befürchten. Ein Augenschein gestern in der Region zeigte aber, dass sich die Schäden in Grenzen halten, obwohl der Wind zum Teil weit über 100 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit erreichte. Im oberen Freiamt liegen etliche von den Sturmböen geknickte Bäume am Boden, da und dort mussten Feuerwehren Bäume, die Strassen blockierten, wegräumen.

Viele Tafeln, Hinweisschilder oder Fasnachtssujets am Strassenrand wurden entweder vom Wind umgelegt oder zerstört. Was auf den Sitzplätzen nicht niet- und nagelfest verankert war, musste teilweise in der Umgebung zusammengesammelt werden. Vereinzelt blies es auch Ziegel von den Dächern. Allerdings waren nicht alle Gegenden des Freiamts gleich stark von Sturm Petra betroffen.