Wikinger- und Mittelalterspektakel Es ist wie ein Familientreffen – nur mit Orks statt komischen Tanten Zum fünften Mal kamen am Wochenende Wikinger, Ritter und allerhand fahrendes Volk oberhalb des Schlosses Hilfikon zusammen. Am Wikinger- und Mittelalterspektakel Wums sammeln sie sich in ihren grossen Heerlagern, um gegeneinander in die Schlacht zu ziehen. Doch was barbarisch klingt, ist im Grunde ein grosses, fröhliches Familientreffen.

Die Hellen Barden gehörten zu den witzigeren Zeitgenossen, die das Wums bevölkerten. Henry Muchenberger

Was an normalen Familientreffen komische Tanten und peinliche Onkel sind, sind am Wums die Orks und die Hellen Barden. Mal erschrecken die einen mit ihrem grausigen Aussehen die Leute, mal erheitern die anderen das Publikum mit ihren mittelalterlich-schalkhaften Reden, nicht zu vergessen mit ihrer speziellen, nahezu unflätigen Kleidung. Aber solche komischen Gestalten gibt es doch in jeder Familie.

Wer ans Wikinger- und Mittelalterspektakel Wums kommt, spürt bald, was gemeint ist. Überall laufen wilde Kerle über den Markt, bewehrt mit Schwertern, Äxten, grossen Hunden und Gesichtsausdrücken, als hätten sie soeben ihren Feind gewittert. Sie marschieren aufeinander zu, dass es einem Angst und Bange werden könnte. Doch dann fallen sich die wilde Kerle in die Arme und begrüssen sich herzlich, als hätten sie sich ewig nicht gesehen. Und schon stiehlt sich auch beim ängstlichsten nicht-mittelalterlichen Marktbesuchenden unwillkürlich ein Lächeln ins Gesicht.

Bei dieser Schlacht steht der Sieger nie vorher schon fest

«Ich war am Donnerstag noch zu Ausbildungszwecken auf einem 4000er, wo ich mir das Knie verletzt habe. Aber nichts hätte mich davon abbringen können, am Freitag hier zu sein, um am Wums teilzunehmen», sagt Jarl Isolfur, der Eiswolf, Oberhaupt des Wikingerclans Torgus Caturix, der frisch vermählt mit seiner Frau in Dintikon wohnt. Zusammen mit seinen Kämpfern und Schildmaiden zog er am Samstag und Sonntag in die Schlacht, allerdings für einmal auf einen schweren Stock gestützt.

Hier zeigen die Wikinger den interessierten Zuschauenden ihre Schlachtformation, den Schildwall. Ober der Regenbogen im Hintergrund ein Zeichen aus Walhalla ist? Henry Muchenberger

Sonst ist er immer an vorderster Front mit dabei, wenn es darum geht, die Christen um König Lothar zu bekämpfen. Jedes Jahr entbrennt dieser Kampf aufs Neue in den Hügeln ob Hilfikon. Hauptorganisator Höiu, der ebenfalls auf der Seite der Wikinger kämpfte, sagt: «An den meisten Mittelalterspektakeln in der Schweiz sind solche Schlachten gescriptet, es steht schon von vornherein fest, wer gewinnt. Das wollten wir hier nicht machen, die Schlacht ist vollkommen offen.»

Im vergangenen Jahr gewannen zum ersten und bisher einzigen Mal die Christen. Doch dieses Jahr holten sich die Wikinger Ruhm und Ehre zurück. Jarl Isolfur erklärt: «Wir wollen allen die Chance geben, in der Schlacht mitzumachen, nicht nur den trainierten Kämpfern.» Darum dürfen zu Beginn der Schlacht immer die Leute, die sich spontan zur Schlacht angemeldet haben, gegeneinander antreten. Wenn aber danach die Wikinger und Ritter der Heerlager gegeneinander kämpfen, wird in echtem Nahkampf mit Schwert und Schild, Pfeil und Bogen und neu auch mit Pferden gezeigt, wieso sie das ganze Jahr über trainieren.

16 Bilder 16 Bilder Impressionen vom Wikinger- und Mittelalter-Festival Wums in Hilfikon. Henry Muchenberger

In diesem Jahr waren es vor allem die beiden Reiterinnen, die bewiesen, wie elegant gut ausgebildete Pferde in solchen Kämpfen wirken können. Bäumte sich so ein Tier vor ihm auf, konnte einem Angreifer schon angst und bange werden. Die Schlachttrommler Hägaare taten das ihrige, das Kampfgetümmel aufzuheizen.

Eine Freiämterin bietet ihren zauberhaften Schmuck feil

Doch sobald die Schlacht zu Ende war, tranken die Ritter und Wikinger wieder Bier und Met miteinander, assen Schweinebraten oder auch mal vegane Spätzli an den Ständen und gaben neugierigen Besuchenden gerne Auskunft über ihre Waffen, Rüstungen, Langhäuser oder Wolfspelze.

Die Heerlager sind in Hilfikon immer eines der spannendsten Highlights. Doch natürlich bieten auch die vielen Marktstände mit Hörnern, Schwertern, Gewandung – Achtung, nicht Verkleidung! – oder Heilkräutern alles, was das mittelalterlich interessierte Besuchendenherz begehrt.

Die Marktstände am Wums bieten alles, was das mittelalterlich-interessierte Herz begehrt. Henry Muchenberger

An einem dieser Stände war erstmals auch die ehemalige Oberlunkhoferin Annick Bron zu finden. Mit ihrem zauberhaften Schmuck, inspiriert durch die Gothic-Szene und Dark-Victorian-Kunst bot sie selbst designte Stücke vom Haarband mit Geweih über federbewehrte Schulterkragen bis hin zu Halsketten und Ohrschmuck mit Fledermäusen, Rabenschädeln und vielem mehr. «Seit kurzem kann ich ganz von meinen Schmuckdesigns leben», sagt die heute im Fricktal lebende Künstlerin stolz und freut sich, am Wums dabei sein zu dürfen.

Normalerweise wäre abends das ganze Gelände mit Fackeln und Feuerschalen erhellt. Wegen des Feuerverbots durften es dieses Jahr jedoch nur LED-Lämpchen oder geschlossene Laternen sein. Aber auch das ergab ein idyllisches Bild. Jonathan Geiger

Wenn am Abend dann das Frohburger Gesyndel mit ihrem «ugantelige Füürumzug» durch die Reihen der Marktstände schlich, dann war allen klar, dass sie sich langsam in die Sicherheit ihrer Zelte zurückziehen sollten, die Geisterstunde rückte näher. Auch die Besuchenden zogen sich langsam zurück. Sie verliessen das grosse Familienfest mindestens mit einem guten Gefühl, wenn nicht sogar dem Wunsch, nächstes Jahr wieder nach Hilfikon zu kommen.