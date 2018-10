Am Samstag beginnt das wilde Treiben um 11 Uhr. Es gibt Konzerte, Metbrauer und Falkner sowie Schaukämpfe und viel Essen. Am Nachmittag findet eine Schlacht statt, für die noch Freiwillige gesucht werden. Beim Eindunkeln führt ein mystischer Samhain-Umzug mit Fackeln übers ganze Gelände. Das Konzert der russischen Wikingerband Nytt Land und eine Feuerschau beenden den Mittelaltertag. Der Markt schliesst um 23.30 Uhr.

Auch sonst ist vieles zum Anfassen und Mitmachen gedacht. «Eines der Highlights vom Samstagabend ist der Samhain-Umzug, ein Fackelzug durch das ganze Areal, bei dem Musiker und Feuerspucker mitspazieren und jedes Kind eine eigene Fackel mittragen darf. Darauf freuen wir uns selber schon riesig», beschreibt Jera.

Wohl am meisten gespannt sind die Organisatoren aber auf die Schlacht, die in dieser Form zum ersten Mal auf einem Schweizer Mittelalterfest durchgeführt wird. «Eine Horde Wikinger zieht gegen die Ritter König Lothars in den Kampf. Dazu suchen wir immer noch Freiwillige. Es wird Elitekämpfer geben und Statisten. Jeder, der Schwert, Schild und Helm besitzt, darf mitmachen», erklärt Höiu. Bisher seien die Wikinger noch in der Überzahl. «Aber Lothars Männer haben Bogenschützen», wirft Jera ein. Sie sind gespannt, wie die Schlacht am Samstagnachmittag ausgehen wird. «Wenn noch Kämpfer übrig bleiben, werden wir am Sonntag gleich nochmals eine Schlacht veranstalten», lacht sie.

Langhäuser statt Festzelte

Bis dahin muss noch vieles erledigt werden. «Uns sind Details unglaublich wichtig», sagt Jera. «Plastik gabs im Mittelalter nicht, darum würden wir nie Festzelte aufstellen, sondern haben extra Langhäuser gebaut. Wir möchten echtes Mittelalterfeeling weitergeben.» Dafür haben sie sich ein Jahr lang engagiert, sich die Aufteilung auf dem Motocross-Gelände und jede Menge Überraschungen überlegt. Selbst die VIP-Tickets sind aus Holz.

Am Freitag um 17.30 Uhr geht der Markt auf. «Dann sind die Preise extra niedrig, damit die Leute aus der Gegend sich ein Bild vor Ort machen können.» Mit den Freiämtern haben die Mittelalterfans sehr gute Erfahrungen gemacht: «Die Gemeinde, der Motocross-Club und die Bewohner halfen uns, wo sie konnten. Wir freuen uns wirklich, unser Fest in dieser schönen Gegend mit so vielen tollen Leuten organisieren zu dürfen.»