Flauschige, schneeweisse Fellknäuel mit schwarzen Knopfaugen und treuherzig-wachem Blick, munter und ständig unterwegs auf viel zu grossen Pfoten – so präsentieren sich die Welpen des Maremmen-Abruzzen-Schäferhundes. Wenn sie dann mal ausgewachsen sind, erreichen die Hündinnen eine Widerristhöhe von bis zu 68 Zentimetern, die Rüden nochmals fünf Zentimeter mehr. Mit ihren 40 bis 45 Kilogramm und den langen Haaren, die um den Hals eine veritable Mähne bilden, machen sie genau den Eindruck, den man von ihnen als Herdenschutzhunde erwartet: einen respektheischenden. Obwohl sie selber etwas Bärenhaftes in ihrer Erscheinung haben, wurden sie in Italien ursprünglich gezüchtet, um Schaf- und Ziegenherden gerade eben vor Bären, Wölfen, Luchsen und anderen Grossraubtieren zu schützen.

Vom Bund subventioniert

Auch in der Schweiz werden im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt und unter der Aufsicht der landwirtschaftlichen Beratungsstelle Agridea Herdenschutzhunde gezüchtet, ausgebildet und an Halter abgegeben, die sowohl theoretisch wie auch praktisch geschult werden im Umgang mit diesen speziellen Nutz- und Arbeitshunden. Für Zucht und Ausbildung der Tiere zeichnet der 2011 gegründete Verein Herdenschutzhunde Schweiz verantwortlich. Gezüchtet werden die beiden vom Bund anerkannten und subventionierten Rassen Abruzzen-Schäferhund (Cane da Pastore Abruzzese) und Pyrenäenberghund (Chien de Montagne des Pyrénées). Aktuell sind in der Schweiz 250 solcher Herdenschutzhunde, aus beiden Rassen, im Einsatz. Rund 60 weitere befinden sich noch in Ausbildung. Beide Rassen werden im Schweizer Verein in Leistungszuchten gezielt für ihre Aufgabe als Herdenschutzhunde gezüchtet. Da es sich dabei um reinrassige Zuchten handelt, teilt sich der Verein sozusagen reinblütig in zwei Gruppen, die Maremmano-Abruzzese- und die Montagne-des-Pyrénées-Züchter.