Im Bünztal droht sich das Ebola-Virus auszubreiten. Die Bevölkerung ist an Leib und Leben bedroht. Ausser, sie wird so rasch wie möglich geimpft. Der Bund hat für solche Fälle – man nennt sie Pandemien – ein Notfall-Szenario entwickelt. Nur wenn ausnahmslos alle Leute geimpft werden, lässt sich ein gefährliches Virus stoppen.

Doch wie sorgt man vor, damit niemand durch die Maschen schlüpft und die Gefahr letztlich gebannt werden kann? Der Kanton hat die Regionalen Führungsorgane (RFO) mit der Ausarbeitung entsprechender Konzepte betraut. Am Mittwoch hat das RFO Wohlen im Rahmen einer gross angelegten Übung getestet, ob ihre Notfall-Pläne im Notfall wasserdicht und umsetzbar sind.

36 000 Leute betroffen

«In unserem Einzugsgebiet gilt es, die Bevölkerung der Gemeinden Büttikon, Dintikon, Dottikon, Hägglingen, Uez-wil, Villmergen, Waltenschwil und Wohlen innerhalb nützlicher Frist zu impfen. Das sind 36 000 Leute», erklärte RFO-Chef Josef Baur. Der logistische Aufwand sei enorm, rund drei Jahre lang habe man sich damit befasst, wie eine solche Impfaktion umgesetzt werden könnte.»

Bei unserer Übungsanlage konnten wir uns zum Teil auf Grundlagen des Kantonalen Führungsstabes aus dem Jahr 2009 stützen. Vieles mussten wir jedoch selber erarbeiten», sagte RFO-Stabchef Peter Rychener, der den Medien das Konzept der Übung präsentierte, in welche gesamthaft über 170 Personen involviert gewesen sind. Im Ernstfall wäre die doppelte Zahl allein für die Organisation nötig. «Wenn wir ein Impfzentrum auf die hier gezeigte Art betreiben müssten, würden 12 Vertreter des RFO im Einsatz stehen, dazu rund 250 Leute von der Zivilschutzorganisation, 8 Leute aus den verschiedenen Einwohnerkontrollen und ebensoviele offizielle Vertreter der involvierten Gemeinden», erklärte Rychener.

Exakte Identitätskontrolle

Eine regionale Pandemie-Impfaktion würde sich über rund vier Wochen hinziehen und in den Räumlichkeiten des Sportzentrums Niedermatten durchgeführt: «Diese Anlage eignet sich aus verschiedener Sicht bestens. Die hygienischen Verhältnisse erlauben die Einrichtung von genügend Impfboxen, die Verkehrslogistik ist für den Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr gut lösbar, und auch die nötigen Verbindungen wie Internet und Telefonie lassen sich hier einrichten», sagte der RFO-Stabchef.

Aufgeboten würde die Bevölkerung im Ernstfall von den Gemeinden und die Aktion im Zentrum Niedermatten so organisiert, dass es für jedes Dorf fixe Zeiten gibt und die Leute vor Ort problemlos identifiziert werden können. Das ist laut Peter Rychener sehr wichtig: «Wir müssen am Schluss einen exakten Überblick haben.» Geimpft würde im Zwei-Schichten-Betrieb von 8 bis 22 Uhr. Getestet wurde an der sehr realistisch angelegten Übung nicht nur die Eignung der Lokalitäten, sondern auch, ob die vorgegebenen «Abfertigungszeiten» von maximal anderthalb Minuten pro Person realistisch sind.