«Wie lange wir so noch weitermachen können, weiss niemand»: Situation für Freiämter Taxifahrer spitzt sich zu

«Bleiben Sie zu Hause!», so das Man­tra des Bundesrats in der Coronapandemie. Dass sich die Menschen daran halten, bekommen insbesondere auch die Taxiunternehmer im Freiamt zu spüren. Kaum jemand traut sich noch auf die Strasse. Die Schliessung der Gastronomiebetriebe war da nur das Tüpfelchen auf dem i.

«In der Nacht läuft gar nichts mehr», sagt Kurt Stutz vom gleich­namigen Bahnhoftaxi in Wohlen. Der Geschäftsführer des Familienunternehmens sagte bereits im November gegenüber der AZ: «Das Taxi wird seit Ausbruch der Pandemie fast ausschliesslich für dringende Fahrten gebucht.» Die Situation habe sich seither zugespitzt: «Jetzt ist es noch viel schlimmer als damals», meint er auf Nachfrage. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung im Juli und August seien die Kundenzahlen wieder massiv eingebrochen. Ein Grossteil der rund 40 Fahrer des Unternehmens ist in Kurzarbeit.

Aufträge von Schulen helfen dem Betrieb, zu überleben

Finanziell wird das Loch in der Kasse des 45-jährigen Betriebs aber dennoch immer grösser. Eine Erwerbsersatz­entschädigung hat Stutz nach wie vor nicht erhalten. Lediglich den Notkredit, den der Bund im Frühjahr erteilte, nahm er in Anspruch, will das Geld aber erst im äussersten Notfall ausgeben.

Doch bald könnte es so weit sein: «Wie lange wir so noch weitermachen können, weiss niemand», sagt Stutz nachdenklich. «Wir haben zum Glück noch die Aufträge der Schulen, das ist die einzige Sicherheit, die wir derzeit haben.» Das Unternehmen transportiert Schüler der Heilpädagogischen Schulen Wohlen und Hohenrain sowie Kinder und Erwachsene, die in der St.-Josef-Stiftung in Bremgarten zur Schule gehen und leben. «Solange die Schulen nicht geschlossen werden, können wir einigermassen überleben.»