Es hat sich gelohnt. Die Geschichte spielt zwischen 1528 und 1531, als es zwischen den reformierten Städten Zürich und Bern und der katholischen Innerschweiz zum Konflikt kam. Damals spaltete sich das Freiamt in zwei Teile und wurde in die Auseinandersetzung der Konfessionen hineingezogen. Diese Ereignisse, die in der Schlacht von Kappel gipfelten, lässt der Autor aus dem Blickwinkel der fiktiven Familie Huwiler aus dem Kellenhus in Sins aufleben. Er tut dies auf spannende Art und Weise und bietet so gleich noch eine Art Geschichtsunterricht, den man sich gerne gefallen lässt.

Gratwanderung

Für den Autor galt es, zu versuchen, sich in eine Zeit zurückzuversetzen, die er nur aus Geschichtsbüchern und historischen Romanen kennt. «Ich hoffe, es ist mir gelungen.» Sicher ist, dass die beschriebenen Örtlichkeiten damals wie heute existieren. Dominik nimmt Verena «im Falk», bei der geheimnisvollen Steinreihe, bei der Hand, er muss beim Amtshaus Meienberg an den noch immer vorhandenen Pranger. Männer arbeiten in den Chalchtaren, Jodok geht über Tschampani nach Hause. «Man könnte», sagt Betschart, «mit dem Buch in der Hand die Handlung an den echten Örtlichkeiten verfolgen.» Betschart gelingt zudem eine Art Spagat zwischen der Vergangenheit und heutigen Themen. So tritt etwa der Konflikt aller Eltern zu Tage, einerseits die Kinder beschützen zu wollen und andererseits loszulassen, sie den eigenen Weg gehen zu lassen. Und selbstverständlich kommt eine kleine Liebesgeschichte vor, auch wenn sie unglücklich endet.

«S’Kellehusers» von Othmar Betschart. Erhältlich für 10 Franken bei der Raiffeisenbank Oberfreiamt Sins, Blumenparadies und Papeterie Waespi, Sins, und beim Autor direkt: othmar.betschart@datazug.ch