Was tun, wenn man ein Feuerwerk geplant hat, es aber aufgrund der anhaltenden Trockenheit nicht abfeuern kann? Man lässt es eben bleiben. Aber was, wenn man das Fürstentum Liechtenstein ist und zwei Wochen vor dem Staatsfeiertag merkt, dass die Hauptattraktion fehlt? Ganz einfach, man ruft die Winkler Livecom in Wohlen an. Denn wie mittlerweile bekannt ist, schaffen die selbst das schier Unmögliche. Entsprechend haben sie den Auftrag, den sie zusammen mit Liechtenstein Marketing umgesetzt haben, «Mission Impossible Staatsfeiertag Liechtenstein» genannt. Haben sie es geschafft? Selbstverständlich. Und sie haben dafür auch bereits eine Auszeichnung erhalten, die sie nun zu den unzähligen stellen können, die sie bisher schon einsammeln durften.

Alles musste perfekt passen

Es war eine logistische Meisterleistung, die sie vergangenen Sommer in Liechtenstein fertigbrachten. Nicht nur erfuhr die Winkler Livecom erst zwei Wochen vor dem Staatsfeiertag, dass sie anstelle des geplanten Feuerwerks einspringen und eine Lichtshow aufbauen durften. Sie erhielten die Freigabe des Auftrags auch erst sechs Tage, vor der Veranstaltung. «Eine Produktion unter solchen Umständen ist nur möglich, wenn ein raffiniertes und schlankes Technikkonzept die Grundlage bildet, ein exzellentes Know-how im Beschaffungsmarkt vorhanden ist, ein äusserst strapazierfähiges Netzwerk an Spezialisten alles zusammenhält, ein kluges persönliches Engagement für Effizienz und Sicherheit sorgt und alle Akteure einen aussergewöhnlich kühlen Kopf und starke Nerven zeigen», schreibt die Winkler Livecom.