Es hört sich an wie der neueste Schwank einer der Freiämter Theatergruppen, doch die Geschichte um den Gänsezaun, die das Ehepaar von Allmen aus Hägglingen zu berichten hat, ist tatsächlich so passiert. Wie in einem Lustspiel beginnt die Story unspektakulär: Diana und Kurt von Allmen haben sich 1996 in Hägglingen kennen gelernt und vor knapp 20 Jahren geheiratet.

Beide stammen nicht aus der Gegend. Gemeinsam kauften sie 2002 den alten Bauernhof an der Maiengrünstrasse 32 und begannen, diesen um- und auszubauen. Die 28 Aren Landwirtschaftsland, die ihr Grundstück umfasst, baute das Ehepaar zu einem Paradies für sich, die Kinder und ihre Tiere aus. Die Kinder bekamen ein Trampolin und eine Rutschbahn, die Erwachsenen einen Garten plus eine gemütliche Feuerstelle und die Laufenten und Diepholzer Gänse einen Teich und zwei Bauwagen als Häuschen.

Um letztere baute Kurt von Allmen den alten Zaun, der schon vorher dort gestanden hatte, neu auf und machte ihn durch Diagonalgeflecht marder- und fuchssicher, sodass die Tiere auch nachts draussen sein konnten. Das war 2012. Alles wunderbar. Doch dann nimmt die Geschichte Fahrt auf.

Ein Schildbürgerstreich

Anlass für die «Irrungen und Wirrungen», wie es die Theatergruppen in ihren Stücken nennen würden, war ein Baugesuch, das das Ehepaar Ende 2013 einreichte. Es ging um eine Heizung mit Erdsonde – ein Gesuch, das selbst in Aarau schnell durchgewinkt wurde. Was die Zuschauer des Stücks wissen müssen: Normalerweise würde der Gemeinderat über solche Anliegen entscheiden, da von Allmens aber in der Landwirtschaftszone wohnen, entscheidet der Kanton.

Nochmals: Das Baugesuch für die neue Heizung war kein Problem. Doch dann begann der Schildbürgerstreich. 2014 erhielten von Allmens Post vom Kanton – der erste von einem Stapel Briefen, der sich mittlerweile einen Zentimeter hoch angehäuft hat. «Man teilte uns mit, man hätte entdeckt, dass sich auf unserem Grundstück in den letzten Jahren vieles verändert habe. Da stünden Dinge, die vorher nicht da gewesen seien», berichtet Kurt von Allmen. «Sie forderten uns auf, dazu Stellung zu nehmen.»

Das tat der Produktionsmanager, der in einer Fotohandelsfirma arbeitet. «Ich beschrieb, was wir für Familie und Tiere aufgebaut hatten. Ich war nicht der Meinung, dass die fahrbaren Bauwagen, die als Enten- und Gänsestall dienten, die kleine Rutschbahn am Hang oder das Trampolin bewilligungspflichtig seien. Aber ich schrieb auch, dass ich bereit sei, nachträgliche Baugesuche einzureichen, falls diese doch nötig seien.» Das waren sie, also schrieb von Allmen das Gesuch.