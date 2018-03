Schön ist, dass Küng die Migros damals ebenfalls in seinen Scherz eingebunden hat. Er sagte, er müsse noch ein wenig am Spezialfutter herumtüfteln, aber sobald er den Dreh raus habe, wolle er die bunten Eier an denselben Vermarkter liefern, der auch seine «normalen» Bio-Eier ankaufe. Von dort aus würden auch Grossanbieter wie Migros oder Coop beliefert. Sein Ziel sei es, dass an Ostern 2016 seine bunt gelegten Eier in den Regalen stehen würden, verkündete er damals.

Dass die Redaktion des «Migusto» diesen Scherz geglaubt hat und weiterverbreitet, ist ja eigentlich herzig. Ausserdem passieren solche Fehler sehr schnell – wenn man nicht den ganzen Artikel liest. Denn auf der AZ-Website www.aargauerzeitung.ch, wo die Info vermutlich herkommt, steht am Ende des Artikels in kursiver Schrift: «Liebe Leserinnen und Leser, bei diesem Text handelt es sich um einen Aprilscherz.»

Dies wurde angehängt, damit solche Missverständnisse eben nicht auftreten. Dass es doch passiert, ist im heute so schnelllebigen Internet-Zeitalter rasch geschehen. Schlimm ist es ja nicht, eher lustig. Das findet auch Beat Küng selber, der den Bericht ebenfalls entdeckt hat. Mal schauen, ob er nun Anfragen für seine bunten Eier bekommt, die laut Aprilscherz eben auch noch leicht nach Randen und Bärlauch schmecken.