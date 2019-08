Ist es der Schlauheit (oder dem Glück) der Bünzer zu verdanken, dass das Dorf überhaupt noch steht? Vor 220 Jahren war die Schweiz ein Kriegsschauplatz. Unter dem Begriff «Schlacht von Zürich» sind zwei Schlachten des Zweiten Koalitionskrieges bekannt (4. bis 7. Juni und 25. bis 26 September 1799). Der französische Befehlshaber in der Schweiz, André Masséna, schlug dabei die Russen – dank den schlauen Bünzern im Limmattal und – «barmherziger Himmel» – nicht im Freiamt. Oder zeugt die Geschichte von Autor Dr. Jakob Frei, die in einem 1867 veröffentlichen Buch unter dem Titel «Musterstücke aus den Dichtungen der besten schweizerischen Schriftsteller» aufgenommen ist, eher von damaligen Schildbürgertum in dieser Gemeinde? Der französische Obergeneral Masséna, der im Städtchen Bremgarten sein Hauptquartier hatte, liess Pontons in Bünzen abladen und in die Bünz legen. Das beunruhigte die Bünzer, denn «so lange die Bünz das Thal herabfloss, hatte ihr Wasser noch nie ein Schifflein gesehen». Der arme Bünzer Nachtwächter, der Holländer-Steffen, der so hiess, weil er mehr als 20 Jahre in holländischen Diensten verlebt hatte, glaubte zu wissen, was Sache ist: «Die Franzosen wollen eine Schiffbrücke über die Bünz schlagen, weil sie daherum eine Schlacht zu liefern gedenken». Das raubte den Bünzern den Schlaf.

Zum Glück hatten sie einen klugen Gemeindevorsteher. «War dieser der reichste Mann im Dorfe, so war er auch der Gescheiteste, wie sich das von selber versteht, und hiess nicht umsonst Peterli Wohlrath». Er fand eine Lösung, das drohende Unheil abzuwenden: «Wir schicken eine Deputanz an den Obergeneral und ersuchen ihn, seine Schlacht an einem anderen Orte zu schlagen». Die Bünzer freuten sich über so viel Weisheit.