Widen «Wir sehen Potenzial in diesem Gebiet»: Die AEW plant Fernwärmeverbund mit drei Mutschellen-Gemeinden Auf dem Firmengelände der Sika Schweiz AG in Widen soll eine Heizzentrale für einen neuen Wärmeverbund Mutschellen entstehen. Federführend ist die AEW Energie AG.

Die zukünftige Heizzentrale wird primär mit regional gewachsenem Holz betrieben. Bild: zvg

Rund 80 Fernwärmeverbunde betreibt die AEW Energie AG mittlerweile schon im Kanton Aargau und in umliegenden Kantonen. Auch im Freiamt sind es mit drei Anlagen in Bremgarten, zwei in Muri sowie in Dottikon, Oberwil-Lieli und Sins und mit einer geplanten in Villmergen einige.

Nun soll auch auf dem Mutschellen ein solcher Wärmeverbund der AEW entstehen. Das Unternehmen, das dem Kanton Aargau gehört, plant für die Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten eine solche Anlage. Damit sollen sowohl private wie auch gemeindeeigene Liegenschaften mit CO 2 -neutraler Wärme beliefert werden.

Die dazu benötigte Heizzentrale ist auf dem Firmengelände der Sika Schweiz AG an der Bellikonerstrasse in Widen vorgesehen. «Die Wärme wird primär aus regional gewachsenem Holz produziert und mittels Fernwärmenetz verteilt», teilt die AEW mit.

Auch Gemeinden nahmen das Projekt positiv auf

Schon jetzt haben die Sika, die Anlagestiftung Turidomus und weitere Eigentümer, die in Zukunft ihre Gebäude mit Fernwärme versorgen möchten, eine Absichtserklärung unterzeichnet. Projektentwickler für das Mutschellen-Vorhaben seitens der AEW Energie ist Daniele Cacciatore. Er sagt: «Wir haben in diesem Gebiet Potenzial für einen Wärmeverbund gesehen und haben das Gespräch mit der Sika und der Turidomus gesucht. Es zeigte sich, dass durchaus Bedarf für eine Dekarbonisierung ihrer Liegenschaften besteht.»

Auch bei den drei Mutschellen-Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten sei das Projekt bei einer Präsentation positiv aufgenommen worden, so Cacciatore. Die Gemeinden würden es als wichtigen Beitrag zur Energiestrategie 2050 unterstützen.

Als Nächstes wird nun laut der AEW ein Vorprojekt ausgearbeitet, verbunden unter anderem mit Visualisierungen der Heizzentrale auf dem Sika-Areal. Diese soll voraussichtlich im Bereich zwischen den beiden existierenden Firmengebäuden entstehen. Ebenso wird mit einer Umfrage bei Liegenschaftsbesitzern ermittelt, ob sie Interesse an einem Anschluss ans Fernwärmenetz besitzen.

AEW rechnet grob mit Inbetriebnahme ab 2025

Bis dieses Netz nach Ablauf der notwendigen Vorarbeiten, dem späteren Baubewilligungsverfahren und dem Bau in Betrieb genommen werden kann, dauert es aber noch eine Weile. Die AEW Energie rechnet mit einem groben Zeithorizont ab 2026.

«Auch bezüglich Kosten ist es im jetzigen Stadium des Projekts noch zu früh, eine mögliche Summe nennen zu können», erklärt AEW-Projektentwickler Cacciatore. Über die Ergebnisse des Vorprojekts werde zu gegebener Zeit wieder informiert.