Widen Unruhe an der Burkertsmatt-Versammlung: Muss über den Ersatz des Kunstrasens separat abgestimmt werden? An der Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes des Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrums Burkertsmatt zerbrach man sich den Kopf über eine formaljuristische Frage, welche die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg kurz vor Versammlungsbeginn einbrachte.

Ein Schreiben der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, welches den Vorstand der Abgeordneten des Gemeindeverbands Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt eine Stunde vor Beginn der Abgeordnetenversammlung am Donnerstag erreichte, sorgte für Unruhe bei den 20 von 26 anwesenden Gemeindedelegierten.

Das Kunstrasenfeld auf dem Regionalen Sportzentrum Burkertsmatt muss ersetzt werden. Bild: Marc Ribolla (11.9.2020)

Der Vorstand beantrage nämlich, dass an den nächsten Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden (Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen) eine Werterhaltungsinvestition in die jeweiligen Voranschläge aufgenommen wird. Dies wird notwendig, weil das Kunstrasenfeld für eine halbe Million Franken saniert werden muss.

In Rudolfstetten-Friedlisberg ist man der Ansicht, dass dieser Antrag an die Burkertsmatt-Abgeordnetenversammlung in Form eines separaten Traktandums hätte zur Abstimmung gebracht werden sollen.

Eine halbe Million Franken für die Sanierung des Kunstrasens

Der Einwand aus der Mitte der drei Verbandsgemeinden wurde von den Abgeordneten rege diskutiert. Chris Springer, der Präsident der Abgeordnetenversammlung, wies darauf hin, dass im Budget zwar die laufenden Kosten für 2024 im Kompetenzbereich der Abgeordneten liegen würden, nicht aber die Investition für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Betrag von 500’000 Franken.

«Über diese Summe kann die Abgeordnetenversammlung nicht befinden. Da müssen die Stimmberechtigten an den Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden ihre Zustimmung erteilen», so der Präsident.

Schliesslich ergab die Abstimmung über den Antrag des Vorstands ein klares Ja. Präsident Springer: «Wir nehmen das Anliegen von Rudolfstetten-Friedlisberg ernst. Wir werden die Sachlage nun klären und allenfalls kann – wenn es die formaljuristische Form so verlangt – innerhalb der nächsten zwei Wochen eine ausserordentliche Abgeordnetenversammlung einberufen werden. Dann wird dieses Anliegen separat traktandiert.»

Weniger Aufwand, dafür mehr Ertrag budgetiert

Das verabschiedete Budget 2024 für das Sport-, Freizeit- und Begegnungszentrum Burkertsmatt sieht in der Erfolgsrechnung einen um 14 Prozent höheren Ertrag und eine Reduktion der Gemeindebeiträge um 9 Prozent.

In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet das für nächstes Jahr voraussichtlich einen Aufwand von rund 941’000 Franken, einen Ertrag von 280’000 Franken und Gemeindebeiträge von gut 660’000 Franken. Bei dieser Gelegenheit wies der Präsident darauf hin, dass sich nach dem Beschluss der letzten Gemeindeversammlung Oberwil-Lieli künftig an den Betriebskosten der Burkertsmatt beteiligen wird. So enthält der Voranschlag 2024 der Sportanlage einen Beitrag von 140’000 Franken von Oberwil-Lieli.

Die Betriebs- und Unterhaltskosten der grossen Sportanlage auf dem Mutschellen sind jedes Jahr das Thema schlechthin. Alleine im vorigen Jahr mussten dafür rund 200’000 Franken aufgewendet werden.

Für dieses Jahr werden es gemäss Budget 214’000 und für nächstes Jahr gar mehr als 230’000 Franken sein: Unterhalt Grundstück 81’000, Tiefbauten 23’000, Hochbauten 128’000. Besonders ins Gewicht fallen ein Geräteraum für die Aussenanlagen, die Reinigung der Solarpanels, der Ersatz defekter Aussenlautsprecher und des Zylinders bei der Pelletheizung.

Die Anlage stösst an ihre Kapazitätsgrenzen

Unter dem Traktandum Budget standen die Investitionen in die Anlagen im Vordergrund. Die Eigentümer der Sportanlage Burkertsmatt – nämlich die drei Gemeinden beziehungsweise deren Gemeindeverband – haben dafür zu sorgen, dass sich die Anlage in einem guten und sicheren Zustand befindet. Denn die Jugendlichen, die dort trainieren, sollen optimale Bedingungen vorfinden.

Die Betriebs- und Unterhaltskosten der Sportanlage in Widen beschäftigen die Abgeordneten des Gemeindeverbandes Jahr für Jahr. Bild: Marc Ribolla (17.6.2022)

Die Anlage, die im September 2011 teilweise und im Juni 2012 vollständig eröffneten wurde, wird rege genutzt. Adrian Hunziker, der Präsident der Burkertsmatt-Betriebskommission, brachte es auf den Punkt: «Die Vereine wachsen, bekommen immer mehr Mitglieder, sodass die Burkertsmatt allmählich an ihre Kapazitätsgrenzen stösst.» Chris Springer doppelte nach: «Aufgrund ihres Alters und der starken Frequentierung sind wir nun halt an dem Punkt angelangt, an dem Sanierungen fällig werden.»

Und diese Erneuerungen fallen ins Gewicht. So etwa das in die Jahre gekommene Kunstrasenfeld, welches an der Abgeordnetenversammlung das Schwerpunktthema war. Der Vorstand tendiert auf den Ersatz in der Sommerpause 2024, weil der Platz den an ihn gestellten Anforderungen nicht mehr genügt und das Verletzungsrisiko der Sportlerinnen und Sportler erhöht.