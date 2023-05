Widen Statt 22,1 dürften es 23,5 Millionen sein: Neues Schulhaus mit Doppelturnhalle wird wohl etwas teurer Die Gemeinde Widen baut bis 2026 ein neues Schulhaus mit Doppelturnhalle. Aktuell liegt das Baugesuch auf. Im Vergleich zur genehmigten Kreditvorlage gab es am Projekt noch einige Anpassungen. Gemeinderat Christian Moser erklärt, welche.

Die Bauprofile beim Schulhaus und beim Sportplatz zeigen die Dimensionen des Projekts auf. Bild: Marc Ribolla

Vergangenen Sommer machte die Wider Gemeindeversammlung mit einem klaren Ja von 134 zu 7 Stimmen den Weg frei für das teuerste Projekt in der Geschichte der Gemeinde. Sie stimmte einem Kredit von 22,1 Millionen Franken für den Neubau des Primarschulhauses 1 mit einer Doppelturnhalle und mit Tagesstrukturen zu.

Seither wurde das Vorhaben plangemäss vorangetrieben. Nun liegt seit kurzem das Baugesuch auf. Die aufgestellten Profilstangen auf dem Schulgelände veranschaulichen gut, welche Dimensionen und welches Bauvolumen die neuen Gebäude einnehmen werden. Im Vergleich zum Projekt vom letzten Sommer erfuhr das Bauvorhaben im Laufe der Monate nochmals Änderungen. Für den Wider Gemeinderat ist Hochbau-Vorsteher Christian Moser verantwortlich. Gegenüber der AZ erläutert er, was sich verändert hat.

Statt Werk- und Musikzimmer nun zwei zusätzliche Fachzimmer

«Die Anlage des Treppenhauses ist anders gedreht worden. Sie ist noch am gleichen Ort, aber um knapp 80 Grad verdreht. Das hatte zur Folge, dass zum Beispiel die Position der WC-Anlagen auch angepasst werden musste», führt Moser aus. Wieder ins Projekt integriert wurde auch die «Brise soleil». Diese ursprünglich geplante Beschattung der Schulzimmer war gestrichen worden, doch die Gemeindeversammlung sprach letzten Sommer einen Zusatzkredit von 200’000 Franken.

Das Schulhaus 1 in Widen wird abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt. Bild: Marc Ribolla

Neu wird das Schulhausgebäude gemäss Moser eine Holz-Beton-Konstruktion sein und kein reiner Betonstahlbau. Gewichtige Veränderungen gab es auch bei der Raumverteilung im Erdgeschoss. «Wir haben mit der Schule über den Bedarf an Unterrichtsräumen diskutiert. Dabei zeigte sich, dass die geplanten Werk- und Musikzimmer nicht nötig sind», erklärt der Wider Hochbau-Vorsteher.

Das Werk- und das Musikzimmer werden weiterhin an ihren bisherigen Standorten in den anderen Schulgebäuden bleiben. «Die beiden Räume im Erdgeschoss sind nun als Fachzimmer, vorwiegend für Englisch und Französisch, konzipiert und wie die anderen Unterrichtsräume ausgestattet. Wir haben jetzt also mehr Schulraum als ursprünglich geplant», sagt Moser.

Wenn alles normal verläuft, ist der Bau im Sommer 2026 fertig

Beim Neubau des Schulhauses und der Doppelturnhalle wird auch auf hohe Nachhaltigkeit geachtet, wie Moser betont. Das Gebäude entsteht mit dem bestmöglichen Label Minergie-P. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet, deren Strom für die eigene Versorgung genutzt wird. Ausserdem wird die Schulanlage Teil des Energieverbunds.

Bezüglich Zeitplan sei das grosse Projekt auf Kurs. «Wir konnten das Baugesuch sogar einen Monat früher als geplant auflegen. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, den Wider Vereinen, der Schule und den Tagesstrukturen hat sehr gut funktioniert», sagt Moser. Wenn mit der Baubewilligung alles plangemäss verläuft, soll im kommenden Jahr gebaut werden und die neue Schulanlage im Sommer 2026 fertig sein.

Doch wie sieht es mit den Kosten aus? Das Projekt wird etwas teurer werden als an der eingangs erwähnten Gmeind beschlossen. Statt der 22,1 Millionen rechnen die Verantwortlichen im Baugesuch mit 23,5 Millionen Franken. «Wir unterliegen wie alle einer starken Bauteuerung, versuchen aber alles für eine Kostenoptimierung. Diese 23,5 Millionen sind der aktuelle Planungsstand, hinter dem wir stehen können», sagt Moser.