Widen «Pizzamachen ist für mich eine Kunst» – das neue «Testarossa» verändert das Leben einer ganzen Familie Im Januar eröffnet das Restaurant Testarossa und die dazugehörige Bar in Widen unter dem neuen Geschäftsführer Adriano Balla. Der Fokus liegt nach einem Umbau weiter auf italienischer Küche.

Adriano Balla und seine Frau Silvia sind die zukünftigen Gastgeber im «Testarossa» in Widen. Marc Ribolla

Der alte Teppich ist rausgerissen, die neuen Bodenplatten im Saal glänzen im Licht frisch poliert und die Kittfugen sind noch nicht ganz trocken. Doch schon bald kehrt wieder Leben in den Saal der Wyde-Bar und das darüber liegenden Ristorante Testarossa in Widen ein.

Nachdem der bisherige Pächter die Lokalitäten per Ende November verlassen hat, übernimmt nun das italienische Paar Silvia und Adriano Balla aus Berikon das «Testarossa». Dies nach einer sanften Renovation und kleinem Umbau. Die Arbeiten sind in den letzten Zügen, die Wiedereröffnung auf ungefähr Mitte Januar geplant.

Die Familie blieb zuerst vier Jahre lang in Italien zurück

Ursprünglich stammen die Ballas aus der mittelitalienischen Region der Abruzzen. «Seit rund 35 Jahren arbeite ich als Pizzaiolo. Pizza zu machen ist für mich eine Kunst, die ich mit grosser Freude ausübe», erklärt der 51-jährige Adriano, der von allen einfach beim Vornamen genannt werden möchte.

In Italien führte er bereits 10 Jahre lang ein eigenes Restaurant. Im Frühling 2016 suchte er in der Schweiz eine neue Erfahrung und fand im «Testarossa» eine Anstellung. Seine Frau Silvia und die zwei kleinen Töchter blieben in Italien.

Im Saal der Wyde-Bar ist der alte Teppich durch einen Plattenboden ersetzt worden, der im Licht glänzt. Marc Ribolla

Schon nach rund einem Jahr machte er sich mit einem Take-away-Betrieb im Zentrum Ruedistette selbstständig, den er bis 2019 leiten konnte. Seither führte er die «Pizza Italia» in Bergdietikon – und macht nun einen weiteren Schritt zu einem grösseren Restaurant. Zusammen mit seiner Familie.

Im Frühling 2020 zogen Silvia Balla und die Mädchen zu Adriano in die Schweiz. Das «Testarossa» wird als Familienbetrieb geführt werden. Silvia sagt: «Das Projekt hat unsere Familie quasi wieder vereint.» Sie glaube stark ans «Testarossa», denn: «Es hat vieles in unserem Leben verändert», erklärt die 42-Jährige.

Silvia und Adriano Balla stecken in den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung. Marc Ribolla

Silvia wird im Betrieb im Service mitarbeiten, während Adriano als Geschäftsführer und natürlich als Pizzaiolo tätig sein wird. Unterstützt werden sie von zwei Köchen, einem Hilfskoch und drei Angestellten im Service.

Breite Palette an Pizzen und hausgemachte Pasta

Im Lokal selber soll das italienische Ambiente weiterhin zur Geltung kommen. «Es wird nach dem Umbau etwas offener und heller sein. Wir möchten auch mit italienischer Herzlichkeit, Wärme und Heiterkeit unsere Gäste begrüssen», sagt Adriano.

Die zukünftige Menukarte werden selbstverständlich eine breite Auswahl von Pizzen, aber auch grilliertes Fleisch und vor allem hausgemachte Pasta prägen. «Die Küche soll typisch italienischen Charakter haben – mit kleinen Schweizer Häppchen. Es gibt saisonale Angebote und Tagesmenus», sagt Silvia Balla. Auch Take-away wird möglich sein.

Im frisch renovierten Saal der Bar möchten sie in Zukunft auch Raum für grössere Feste wie Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenanlässe bieten. Geplant sind zudem auch spezielle Themenabende. Die Wyde-Bar wird täglich ab 17 Uhr geöffnet sein, das «Testarossa» ebenfalls über Mittag von 10.30 Uhr bis 14 Uhr und am Abend von 17.30 Uhr bis 23 Uhr.