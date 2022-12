Widen Nach 17 Jahren ist Ende Monat Schluss: «Testarossa»-Wirt verlässt beliebtes Lokal Der bisherige «Testarossa» Pächter Avdyl Isufaj hört Ende November nach 17 Jahren Wirtetätigkeit im dortigen Restaurant in Widen auf. Er blickt auf eine tolle Zeit zurück und konzentriert sich fortan auf sein zweites Standbein, den «Sternen» in Eggenwil.

Pächter Avdyl Isufaj verlässt Ende November das Wider «Testarossa». Marc Ribolla

In wenigen Wochen endet auf dem Mutschellen ein weitere Gastro-Ära. Am 28. November wird Avdyl Isufaj zum letzten Mal die Türe zum Restaurant Testarossa und der dazugehörenden «Wide Bar» öffnen. In den vergangenen 17 Jahren führte er den Betrieb erfolgreich, nun läuft der Pachtvertrag aus und wurde nicht mehr verlängert.

Schon seit längerer Zeit wusste Isufaj, dass dieser Moment kommen wird. Nun ist es bald so weit und auch wenn er sich darauf vorbereiten konnte, erklärt er: «Es ist hart, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe in den vergangenen 17 Jahren stets topmotiviert und hart gearbeitet.» Weshalb er den Pachtvertrag nicht mehr erneuert erhielt, darüber möchte die Verpächterin auf Anfrage der AZ keine öffentlichen Angaben machen.

Im «Testarossa» und dessen italienischem Charme hat sich Isufaj nach anfänglich schwierigem Start eine grosse Stammkundschaft aufgebaut. Dementsprechend traurig seien jetzt auch einige Gäste, wenn sie vom baldigen Ende erfahren würden.

Die Ära Isufaj endet im «Testarossa» in Widen am 28. November. Marc Ribolla

Er hat ein entsprechendes Infoblatt an der Restauranttüre ausgehängt sowie auf der Website publiziert. Der Wirt sagt:

«Es gibt Leute, die deshalb fast zu weinen beginnen. Beispielsweise ältere Stammgäste, die nicht mehr Auto fahren können.»

Dies ist insofern von Bedeutung, weil Isufaj seit Anfang August parallel auch das Restaurant Sternen in Eggenwil übernommen hat. Da er wusste, dass er im «Testarossa» aufhören muss, schaute er sich frühzeitig nach einer Alternative um und wurde im Nachbardorf fündig.

Das bisherige Personal zieht mit dem Wirt weiter nach Eggenwil

Mit dem Start dort ist er zufrieden. «Es läuft ganz gut. Ein Vorteil ist sicher, dass die Speisekarte derjenigen von Widen entspricht und die Gäste wissen, was sie erwartet», erklärt der 51-Jährige. Das bisherige Personal des Restaurants Testarossa wird er in Eggenwil weiterbeschäftigen können. Isufaj spricht von rund 10 Personen, die mit ihm umziehen.

Bis die Lichter des «Testarossa» unter seiner Fittiche endgültig ausgehen, gibt er in der restlichen Zeit weiterhin Vollgas. Isufaj sagt:

«Es sind alle Gäste herzlich willkommen. Ich gebe wie bis anhin mein Bestes bis zum letzten Tag, an dem wir hier offen haben.»

Wie es nach dem 28. November in Widen weitergeht, ist bereits aufgegleist. Gemäss Auskunft der Verpächterin wird nach einem kurzen Unterbruch voraussichtlich im Januar wieder eröffnet. Dabei handle es sich beim neuen Gastrobetrieb um ein gepflegtes, von italienischem Essen geprägtes Familienrestaurant, das ein Treffpunkt für alle sein soll.