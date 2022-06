Widen Grösstes Projekt in der Dorfgeschichte: Neues Schulhaus und eine Doppelturnhalle für 21,9 Millionen Franken Die Gemeinde Widen plant einen Neubau des Schulhauses 1 und der dortigen Sporthalle sowie mehr Platz für die Tagesstrukturen. Nun stimmt die Gemeindeversammlung am 23. Juni über den Baukredit von fast 22 Millionen Franken ab.

So sollen der Neubau des Schulhauses 1 und die Doppelturnhalle in Widen dereinst aussehen. Visualisierung/zvg

Das Vorhaben ist ambitiös und der Unterschied schon rein zahlenmässig beeindruckend: «Raten Sie mal, wie hoch der Baukredit fürs Schulhaus 1, das aus dem Jahr 1959 stammt, damals gewesen ist», fragte Widens Gemeindeammann Peter Spring in die Runde.

Und gab die Antwort nach kurzem Warten gleich selbst: 900'000 Franken. Die rund zwei Dutzend Zuhörenden der Infoveranstaltung waren beeindruckt. Denn beim jetzigen Projekt, dem Neubau des Schulhauses mit einer Doppelturnhalle, geht es um mehr als das Zwanzigfache.

Die Wider Gemeindeversammlung muss am 23. Juni über einen Baukredit von rund 21,9 Millionen Franken befinden. «Es ist bei weitem das teuerste Projekt in der Geschichte des Dorfes. Weder das Gemeindehaus noch ein anderes Schulhaus oder eine Sportanlage haben so viel gekostet», sagte Spring. Und es ist nötig. Denn das Schulhaus 1 und die heutige Einfachturnhalle weisen grossen Sanierungsbedarf auf. Ausserdem braucht es mehr Schulraum und mehr Platz für Tagesstrukturen.

Ansicht der Mittelzone, die grosszügig gestaltet ist. Visualisierung/zvg

Abklärungen des Gemeinderates in den vergangenen Jahren zeigten, dass eine Sanierung aus baulicher, schulischer und finanzieller Hinsicht nicht sinnvoll ist. Ausserdem befürwortete der Rat eine Doppelturnhalle. Im vergangenen Jahr gewann das Zürcher Architekturbüro Waldrap den Projektwettbewerb. Nun ist das ausgearbeitete Projekt weiter verfeinert und angepasst worden.

Sechs Klassenzimmer und drei Gruppenräume im 1. Obergeschoss

Die Architekten spielen beim Bau des Gebäudes mit dem leicht abgestuften Terrain hinunter zu den bestehenden Sportplätzen. Im Erdgeschoss soll es Platz für die Tagesstrukturen, ein Musikzimmer und einen Werkraum haben. Im 1. Obergeschoss liegen sechs Klassenzimmer und drei Gruppenräume. Der Gebäudekern besteht aus einer grosszügigen Mittelzone mit Treppenhaus.

So soll die Doppelturnhalle aussehen, mit einer kleinen Galerie, von wo man auf die Sportfläche hinunterschauen kann. Visualisierung/zvg

Im 1. Untergeschoss befinden sich die Garderoben und sanitären Anlagen auf der gleichen Ebene wie die Sportanlagen im Freien. Einen Stock tiefer liegt dann die Ebene der Doppelturnhalle mit Geräteraum.

«Es ist nicht nur ein Schulhaus, sondern soll auch einen Quartierplatz bilden. Deshalb wird auch ein grosser Teil der Kosten in die Umgebung investiert», sagte die zuständige Architektin Renate Walter. Ammann Spring pflichtete ihr bei und meinte: «Die Kinder befinden sich unter Umständen den ganzen Tag auf dem Areal. Mich persönlich dünkt alles sehr luftig und geräumig.»

Stärkere Träger für die Halle hätten zu viel gekostet

Aus dem Publikum kamen aber auch kritische Fragen und Bemerkungen zum vorliegenden Projekt. Beispielsweise nach dem Fehlen von digitalen Wandtafeln in den Schulzimmern, gerade, weil das neue Gebäude frühestens ab Sommer 2026 bereit steht. «Eine solche Tafel kostet rund 25'000 Franken und wir hätten davon sechs gebraucht. Wir mussten aber alles sehr kostensparend planen», erklärte Walter. Anpassungen gabs auch beim Beschattungssystem.

So sieht der fertige Übersichtsplan aus: Das neue Schulhaus 1 oberhalb des Sportplatzes, dahinter oben rechts die bestehenden Schulhäuser 2 und 3. zvg

Aufgeworfen wurde auch die Frage, ob in 10 bis 15 Jahren eine Aufstockung des neuen Schulhauses um eine Etage möglich wäre. Die Antwort: Nein. «Das wurde auch abgeklärt. Doch dann hätten die Träger der Turnhalle stärker ausgebaut werden müssen, was rund 250'000 Franken mehr gekostet hätte», antwortet Walter.

Mögliche Ansicht eines Klassenzimmers im 1. Obergeschoss mit schlichter Einrichtung. Visualisierung/zvg

«Natürlich könnte man bei einem Bau immer da und dort noch etwas mehr machen, aber dann landen wir bei 24 oder 25 Millionen. Wir haben Respekt vor dem Projekt, es ist an der oberen Grenze des Belastbaren. Aber auch ein guter Mix zwischen den Bedürfnissen und dem Must-Have», so Ammann Spring. Das grosse Ganze und dessen Bedeutung strich Ernesto Hausmann, Mitglied der Wider Finanzkommission hervor: «Das Projekt sollte nicht an einer Wandtafel scheitern. Es ist gut geplant.»

Stimmt die Wider Gmeind dem Neubau zu, soll nach Fahrplan im Sommer 2024 der Bau starten. Zuerst mit dem Abbruch der bestehenden Turnhalle, während das Schulhaus 1 noch in Betrieb bleibt, gefolgt von der Erstellung des neuen Schulhauses und der Sporthalle. In der zweiten Phase wird nach Eröffnung des Neubaus im Sommer 2026 das alte Schulhaus abgerissen und die Umgebungsarbeiten ausgeführt.