Widen Gmeind gibt grünes Licht für 22-Millionen-Bau des Schulhauses mit Doppelturnhalle – knappes Ja zum ersten Hallenbad-Kredit Die Wider Gemeindeversammlung sagt nach intensiver Diskussion Ja zum Baukredit von knapp 22 Millionen für ein neues Schulhaus mit Doppelturnhalle. Einen schwereren Stand hatte der Kredit für die Machbarkeitsstudie eines Hallenbad Mutschellen.

Der Neubau des Schulhaus 1 in einer Ansicht. Er wird zweistöckig sein. Visualisierung: zvg

Es ist die grösste Investition in der Geschichte der Gemeinde Widen. Der Neubau des Schulhauses 1 mit einer Doppelturnhalle und Tagesstrukturen. Dass ein solches Projekt Anlass zur konstruktiven Diskussion gibt, zeigte die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend. Die 157 Anwesenden hatten über den Baukredit in der Höhe von 21,9 Millionen Franken zu befinden.

Das Resultat vorneweg: Am Ende der Diskussion sprach sich die grosse Mehrheit von 134 Personen für das Projekt aus, nur sieben votierten dagegen. Im Mittelpunkt des Austausches stand speziell die Frage, ob die Wider Gemeindekasse, die aktuell gut gefüllt ist, diesen Bau verkraften kann. Gemeinderat Beat Giger meinte: «Es wird uns belasten, aber nicht überlasten.»

Aus der Versammlung tauchte die Frage auf, welche Auswirkungen der millionenteure Bau auf den Steuerfuss haben wird. Dieser liegt aktuell bei 75 Prozent und wurde in den vergangenen Jahren gesenkt. «Unser Ziel ist, diesen bis zum Ende der Legislatur bei 75 Prozent zu belassen. Dann wird wohl eine Erhöhung nötig sein, aber das ist keine Garantie», erklärte Finanzminister Giger.

«Am richtigen Ort gespart, aber nicht an der Qualität»

Die Kosten des Projekts wurden bereits stark zusammengestrichen im Vergleich zum ursprünglichen Siegerprojekt. Beispielsweise durch andere Materialien. Von rund 25 Millionen auf die präsentierten 21,9 Millionen. «Es wurde am richtigen Ort gespart, aber nicht an der Qualität. Aber alle Luxuswünsche wurden rausgenommen», erklärte Giger.

Die neue Doppelturnhalle, die in Widen nun gebaut werden wird. Visualisierung: zvg

Nicht ganz einverstanden damit war die ehemalige Schulpflegerin Cora Schafroth. Das ursprüngliche Beschattungskonzept sah für die Schulzimmerfenster einen lamellenartigen Sonnenschutz vor, der aber aus Kostengründen gestrichen wurde. Schafroth stellte den Antrag, einen Betrag von 200'000 Franken dafür wieder aufzunehmen. Die Gmeind entsprach ihrem Wunsch mit 111:19-Stimmen deutlich. Damit beträgt die Kreditsumme nun 22,1 Millionen.

Ob dies reichen wird, wird sich zeigen. Es handelt sich um den Kostenstand von April 2021. «Wenn wir heute mit bauen beginnen würden, wäre es rund zwei Millionen teurer. Da wir aber erst 2024 loslegen, hoffen wir, dass es bis dahin wieder günstiger sein wird», so Giger. Fertig soll der Neubau aufs Schuljahr 2026/27 sein.

Hallenbad: Nur sieben Stimmen machten den Unterschied aus

Um einen deutlich kleineren Betrag, aber mit fast gleich langen Diskussionen, ging es beim Kredit von 100'000 Franken für die Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für ein Hallenbad Mutschellen. An diesen sollte Widen 29'200 Franken beisteuern. Den Rest tragen die Gemeinden Rudolfstetten und Berikon, die zuvor schon Ja gesagt hatten.

Eine Widerin gab zu bedenken: «Der Wasserverbrauch eines Hallenbads wird sehr hoch sein. Angesichts der immer grösser werdenden Trockenheit ist das ein Problem.» Andere meinten, dass auch die umliegenden Gemeinden etwas bezahlen sollten oder sprachen von einem Wunschkonzert.

Ein möglicher Standort für das Mutscheller Hallenbad wäre direkt neben der Burkertsmatt-Halle. Bild: Marc Ribolla (10. Mai 2021)

Als Vertreter der IG Hallenbad Mutschellen und Wider Einwohner plädierte Fritz Luchsinger für ein Ja. Man solle sich die Chance nicht verbauen und es gehe vorliegend erst um das Erstellen einer Machbarkeitsstudie. Luchsinger warb:

«Es ist ja nur ein kleiner Betrag vorerst.»

Unterstützung erhielt er aus der Versammlung. Es sei ein Armutszeugnis, wenn man vorher 22 Millionen bewillige, aber nun diese 29'000 Franken nicht. «Ein Hallenbad käme den Kindern genauso zugute wie das Schulhaus. Auch im Rahmen des Lehrplan 21, der Schwimmunterricht verlangt», so die Widerin. Mit 78 Ja- gegenüber 71 Nein-Stimmen genehmigte die Gmeind den Hallenbadkredit knapp. Nun wird also eine Machbarkeitsstudie erstellt.

Ohne Diskussion und Gegenstimmen verabschiedete die Versammlung den Kredit über 1,39 Millionen für den Neubau der Asylunterkunft, den Erlass der Anschlussgebühren Wasser/Abwasser für das neue Schulhaus, die Jahresrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 0,4 Millionen sowie den Rechenschaftsbericht.