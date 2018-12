Die Affäre Wicki schlägt hohe Wellen. Sie erreicht auch die Aargauer SP-Parteipräsidentin Gabriela Suter, die den Gemeindeschreiber aus Boswil harsch kritisiert und dessen Rücktritt gefordert hatte. Das wiederum provozierte Hassschreiber im Internet. Gabriela Suter machte am Wochenende ein Mail auf Facebook öffentlich, in dem sie aufs Übelste beschimpft wird. Unter anderem schreibt der Absender: «Daniel Wicki sagt, was wir alle denken! Sie, Frau Suter sind nutzlose Scheisse.»

SP-Präsidentin Gabriela Suter folgt nun dem Rat von Jolanda Spiess-Hegglin vom Verein «Netzcourage», der sich für Opfer von Internethetzern einsetzt. Spiess-Hegglin überzeugte Suter, Strafanzeige einzureichen. «Damit möchte ich deutlich machen, dass man solche Beschimpfungen nicht ohne Konsequenzen machen kann», sagt Suter zur AZ. Ob der echte Absender hinter dem Fakenamen ermittelt werden könne, sei noch nicht klar.

Es sei nicht das erste Mal, dass sie ein unfreundliches Mail bekomme: «Aber dass jemand in solcher widerwärtiger Art und Weise seine Unzufriedenheit ausdrückt, ist zum Glück selten.»

Weil sich der Gemeindeschreiber Daniel Wicki mittlerweile für seine Äusserungen entschuldigt hat, hat sich der Präsident der SVP Aargau, Thomas Burgherr, auch in die Onlinediskussion auf Gabriela Suters Seite eingeschaltet: «An der Hetze gegen einen Menschen, der einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt hat, beteiligt sich die SVP und ich nicht», kommentiert Burgherr den Facebook-Post.