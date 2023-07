Wettbewerb Freiämterin verteidigt den Titel für den Aargau: Die Finalistinnen für den «Brot-Chef 2023» stehen fest Am diesjährigen Nachwuchs-Wettbewerb «Brot-Chef», der sich an angehende Bäcker-Konditoren und Bäcker-Confiseure richtet, stehen im Oktober drei Talente im Finale. Unter ihnen die 17-jährige Sina Käppeli aus Muri.

Sina Käppeli (17) aus Muri ist eine der Finalistinnen von «Brotchef 2023» Bilder: Andrea Tina Stalder und Hotel & Gastro Union

«All around the World» mit zusätzlicher «Sweet Edition». So lautete das Wettbewerbsthema des diesjährigen «Brot-Chef», welcher im März dieses Jahr startete. Die 17-jährige Sina Käppeli aus Muri tat sich dabei besonders hervor. Sie ist eine der drei Finalistinnen.

Vor acht Jahren startete der Berufsverband Bäckerei & Confiserie Schweiz einen Fachwettbewerb, bei dem erfahrene Berufsleute und Nachwuchstalente zeigen können, was sie draufhaben. Seit 2021 richtet sich der «Brot-Chef» ausschliesslich an Lernende, die in einem Dreier-Finale vor Publikum die Chance bekommen, ihr Talent unter Beweis zu stellen und sich gleichzeitig in der Branche einen Namen zu machen.

Sie war 2022 die Beste: Zora Roth von der Erlebnisbäckerei Sollberger in Gontenschwil.

Der Aargau wird in diesem Jahr den Titel verteidigen. Denn 2022 gewann Zora Roth von der Erlebnisbäckerei Sollberger in Gontenschwil den Fachwettbewerb und wurde Aushängeschild des Berufsverbands Bäckerei & Confiserie Schweiz.

Das grosse Backen findet am Samstag, 21. Oktober 2023, in der Berufsfachschule Aarau statt. Drei Aufgaben warten dabei auf die Finalistinnen. Zu backen sind Spezial- und Kleinbrote oder Zopf, Feingebäcke und «Sweets». Zu gewinnen gibt es für die Siegerin 1000 Franken, den Titel Brot-Chef 2023 und einen Pokal. Die Zweitplatzierte wird 600 Franken erhalten, für Rang Drei gibt es 400 Franken. (ila)