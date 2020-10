Weshalb nur noch vier Freiämterinnen die Grossratswahl schafften

Nicht nur kantonal, auch in den beiden Freiämter Bezirken haben die Grossratswahlen den Frauenanteil der Bremgarter und Murianer Vertretung in Aarau sinken lassen. Betrachtet man sie gemeinsam, sind in der kommenden Legislatur nur noch 4 der 23 Freiämter Sitze in Frauenhand. Besonders im Bezirk Bremgarten manifestiert sich das Wahlergebnis, wo sich der Anteil weiblicher Ratsmitglieder gleich halbiert hat. Waren es bisher vier, sind es nun nur noch zwei Politikerinnen.

Die zurückgetretene Marlis Spörri (SVP, Wohlen) wird durch Roland Büchi (SVP, Wohlen) ersetzt. Abgewählt wurden Rosmarie Groux (SP, Berikon) und Lucia Ambühl-Riedo (FDP, Sarmenstorf). Als einzige Bisherige schaffte die Bremgarterin Karin Koch Wick von der CVP die Wiederwahl. Sie erhält als zusätzliche weibliche Unterstützung die neugewählte Parteikollegin Rita Brem-Ingold (Oberwil-Lieli). Die CVP stellt damit als einzige Partei Grossrätinnen.