Mit dem Mai beginnt die Frühsommerzeit: Die Tage werden hoffentlich noch etwas länger und sonniger und man geniesst die Stunden beim Grillieren und Baden. Im Freiamt hat die diesjährige Badisaison zuerst in Villmergen begonnen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer konnten bereits am 1. Mai die ersten Bahnen ziehen. «Momentan ist das Wasser 16 Grad warm», sagt Badmeister Marcel Brühlmann. «Gegen Ende der Woche wird das Wasser aber Temperaturen von 20 Grad erreichen.» Mit höheren Temperaturen steigt auch die Besucherzahl: «Die Morgenschwimmer kommen aber immer», fügt Brühlmann an. Zu diesen gehören wohl auch die Redaktoren der az Freiamt: Voller Elan stürzen sie sich ins kühle Nass und prüfen mit fachmännischem Reinspringen und Rutschen, ob das Wasser wirklich warm genug zum Schwimmen ist.

Auch in Muri ist das Wasser mit 17 Grad nicht gerade das wärmste. Marta Studer, Kassiererin, erzählt: «Aber auch bei 14 Grad sind die ersten Besucher gekommen – und das am Morgen früh.» Mit Sonnenkollektoren könne die Wassertemperatur auf 24 Grad erwärmt werden, momentan wird fleissig aufgeheizt. In Wohlen begann am 6. Mai die letzte Saison der «alten» Badi Bünzmatt. Herrscht eine wehmütige Stimmung? «Natürlich, nach 24 Jahren Betrieb muss ich mich von meiner Badi verabschieden», so Badmeister Stefan Meier. «Aber ich freue mich auf die Sanierung.» Die Besucherzahlen könne man noch an einer Hand abzählen: «Das Wasser ist auch ziemlich kalt.» Aber die Prognosen sehen gut aus: «Das Wetter spielt mit.» (ngü)