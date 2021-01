Weniger Fleisch für mehr Energie – «wir Jungen sind besonders gefordert»

Wie einfach das umzusetzen ist, zeigen die beiden Murianer Linus Staubli und Oliver Däpp im neusten Video der Serie «Energiewende – Ich bin dabei!» vom Muri Energie Forum. «Ich glaube, dass wir dreimal am Tag mit der Gabel entscheiden können, was für einen Beitrag wir leisten. Und, dass das eine sehr grosse Auswirkung hat», erklärt Däpp im Video.

Das Haus energetisch aufrüsten, den eigenen Strom ökologisch produzieren, in sparsame Küchengeräte investieren, in den Zug statt ins Flugzeug steigen. Energiesparen funktioniert auf ganz unterschiedliche Weisen. Häufig beginnen wirkungsvolle Taten für die Umwelt aber bereits mit kleinen Veränderungen der alltäglichen Routine – und das, ohne viel Aufwand und vor allem ohne Verzicht.

Grund für diesen Wandel sei die äusserst ressourcenintensive Produktion von Fleisch und Milchprodukten. So wird beispielsweise rund ein Drittel der konsumbedingten Umweltbelastung in Europa durch das Essen verursacht, wie das Energieforum auf seiner Website informiert. Wenn die Produkte zusätzlich noch von weither in die Schweiz transportiert würden, sei die Umweltbelastung sogar noch grösser.