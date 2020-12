Wenig Übernachtungen während der Pandemie: Hotels von «Marco Polo» werden zu Wohnungen

In der Hotellerie sind die Auswirkungen der Coronapandemie mit am deutlichsten spürbar. Das zeigt sich nun auch in zwei von drei Hotels der Marco-­Polo-Kette. Die acht Business-­Apartments in Brugg sowie die zwölf in Wohlen werden per Ende Januar nicht mehr als Hotelzimmer, sondern als möblierte Mietwohnungen angeboten. In einer Medienmitteilung schreibt die Kette: «Mit der Ungewissheit über die Entwicklung und Dauer der Covid-19-Pandemie und den gewonnenen Erkenntnissen aus dem ersten Halbjahr 2020 reagieren wir nun auf die veränderten Umstände und richten einen Teil unserer Firma per Ende Januar 2021 neu aus.»

Grosse Anfrage für kleine Mietwohnungen

«Schon im ersten Lockdown ist der Tourismus komplett weggebrochen», erinnert sich Geschäftsführer René Holenweger. Neben den Individualgästen leben die Marco Polo Business Hotels vor allem von Marktbesuchern und Mitarbeitenden von nationalen und internationalen Firmen, heisst es weiter in der Mitteilung. Holenweger fügt an: «Da die allermeisten von ihnen ebenfalls weggefallen sind, mussten wir uns eine neue Strategie ausdenken. Darum bieten wir die Business-Apartments in Brugg und Wohlen nun zur Mittel- bis Dauervermietung an.»