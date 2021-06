Der an MS erkrankte Mike Hunziker verkauft anlässlich des Welt-MS-Tags selbstgemachte «Brätzeli» – und erlebte eine spezielle Überraschung. Tele M1

Welt-MS-Tag Zu Tränen gerührt: Reinacher verkauft «Brätzeli» für guten Zweck – und wird von Grossaufgebot der Feuerwehr überrascht Der an MS erkrankte Mike Hunziker verkaufte anlässlich des Welt-MS-Tags hausgemachte «Brätzeli». Zu Ehren des ehemaligen Vizekommandanten kam sogar ein Grossaufgebot der Feuerwehr mit Blaulicht und Sirenen vorbei.

In der Weihnachtszeit hatte Mike Hunziker damit begonnen, seine eigene Spezialität zu produzieren: «Mike's Brätzeli». Nun verkaufte er diese für einen guten Zweck: Mit einer Kochmütze auf dem Kopf und einem Lächeln im Gesicht bot Hunziker am Samstag bei der Gemeindeverwaltung Reinach seine Backware via Drive-in an. Den Erlös will er anlässlich des Welt-MS-Tags an die Schweizerische MS-Gesellschaft spenden.

Hunziker ist selbst an multipler Sklerose erkrankt. 2017 erhielt er die Diagnose progrediente MS – ein schwerer Schlag. Besonders schwer fiel Mike Hunziker der Rücktritt aus seinem Amt als Vizekommandant der Feuerwehr Oberwynental. Umso mehr freut sich Hunziker, als ein Grossaufgebot von acht Feuerwehrautos mit Blaulicht und Sirenen als Dank für seinen langjährigen Einsatz angefahren kam. «Ich habe Freude, so viel gute Kollegen zu haben, die zu mir stehen», sagt er mit Tränen in den Augen im Interview mit Tele M1.

Neben dem Überraschungsbesuch der Feuerwehrkollegen konnte sich Mike auch über die Beliebtheit seiner «Brätzeli» freuen: 730 Säckli verkaufte er und kann somit rund 5000 Franken an die Schweizerische MS-Gesellschaft spenden. Mike Hunziker blickt glücklich auf einen gelungenen Tag zurück: «Das wird ein Tag sein, den ich zu den besten meines Lebens zählen kann», sagt er. Er werde noch lange an diesen Tag zurückdenken und die Fotos in sein Album kleben.

Der Welt-MS-Tag fand am 30. Mai statt. Die MS-Gesellschaft nutzt den ganzen Monat Mai 2021, um aufzuzeigen, welchen Schwierigkeiten und Vorurteilen MS-Betroffene in ihrem Alltag begegnen. Wie Mike Hunziker mit den Herausforderungen in seinem täglichen Leben umgeht, lesen Sie hier.