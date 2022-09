Weihnachtstradition Überraschung: Der Wohler Adventsmarkt geht nun doch weiter Die Initiantinnen mussten nach zehn Jahren Adventsmarkt den Schlussstrich ziehen, denn sie fanden keine Nachfolgenden. Doch wie aus dem Nichts kam der Verein für Kultur Wohlen und übernimmt nun die beliebte Tradition. Ihr Kässeli haben die Initiantinnen aber doch aufgeteilt und zwei Organisationen damit erfreut.

Die Initiantinnen Ruth Muriset und Claudia Nick übergeben das Startgeld und somit den Wohler Adventsmarkt an ihre Nachfolger, Patrick Grob und Pascal Schmider (von links) vom Verein für Kultur Wohlen. Andrea Weibel

Eigentlich hätten Ruth Muriset und Claudia Nick am Montagmorgen ihren Wohler Adventsmarkt feierlich beenden wollen. Sie fanden keine Nachfolgenden und mussten sich somit eingestehen, dass die schöne Weihnachtstradition im Park des Strohmuseums nach zehn Jahren endet. Doch statt Wehmut kam Freude auf. Denn Pascal Schmider und Patrick Grob vom Verein für Kultur Wohlen konnten es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, den hübschen Anlass einfach aufzugeben. Sie springen in die Bresche und führen ihn nahtlos weiter.

«Wir haben seit fünf Jahren vom Verein aus einen Essensstand am Adventsmarkt betrieben, so kennen wir den Anlass gut», erzählt Schmider. «Als wir hörten, dass die Tradition enden soll, fanden wir, genau für so was ist doch ein Kulturverein da.» Sie wollen den bewährten und beliebten Adventsmarkt, der diesmal am 26. November stattfindet, lassen, wie er war. Auch die bisherigen Standbetreibenden, die ihre Produkte alle von Hand herstellen, werden wieder angefragt. Dekoration und Lichterketten ebenso wie das gesamte Konzept dürfen die Nachfolger ebenfalls erben.

So konnten die Initiantinnen den jungen Männern direkt vor Ort nicht nur einen Startbatzen von 400 Franken, sondern damit auch ihren Adventsmarkt, quasi ihr Baby, weitergeben. Nick sagte lachend: «Wir freuen uns sehr, dass die Tradition weitergeht. Wir stehen gerne mit Rat zur Seite. Aber wir freuen uns auch, wenn wir dann einfach einen Glühwein am Markt trinken können.»

Hauptteil des Kässelis geht an zwei Organisationen

Die beiden Initiantinnen konnten aber noch mehr Leute glücklich machen. «Wir wollten nie reich werden mit dem Markt, darum übergeben wir nun den restlichen Inhalt unseres Kässelis an zwei Wohler Organisationen.» 500 Franken durfte Brigitta Hubeli im Namen von «Tischlein deck dich» freudig entgegennehmen.

Die Initiantinnen Ruth Muriset (Mitte links) und Claudia Nick (Mitte rechts) übergeben ihr Weihnachtsmarktkässeli an Brigitta Hubeli (Tischlein deck dich, 500 Franken) und Markus Beeler (Musikschule Wohlen, 1000 Franken). Andrea Weibel

Ganze 1000 Franken gingen an Markus Beeler, Leiter der Musikschule Wohlen und Umgebung, der es für jene Kinder einsetzen möchte, deren Familien sich den Musikunterricht für sie nicht leisten können. Nick erklärte: «Die Musikschule hat uns immer so mit ihrer Musik am Adventsmarkt unterstützt, das geben wir nun gerne zurück.» Dass die Musikschule auch weiterhin am Adventsmarkt auftreten wird, sei schon so gut wie geregelt, freuten sich auch die neuen Betreiber.