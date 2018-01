Den Schweden abgeschaut

Die Spielregeln sind einfach, und mitmachen wichtiger als gewinnen. Was vor fünf Jahren als launige Idee vom Füürwehr Club der Feuerwehr Niederwil Fischbach-Göslikon lanciert wurde, gehört heute schon fest ins Jahresprogramm. «Inspiriert hat uns sicher der schwedische St.-Knuts-Brauch», erzählt Clubarchivar Michael Müller und spielt damit auf die Fernsehwerbung von Ikea an, wo die leeren Weihnachtsbäume einfach aus dem Fenster fliegen. «Wir können bei uns ja nicht einfach die Bäume auf die Strasse schmeissen», ergänzt Nick Eichenberger, Präsident des Füürwehr Clubs, «aber entsorgen müssen wir sie auch. So sind wir auf die Idee gekommen, einen solchen Weitwurfwettbewerb zu machen.»

Auch diesmal hat der etwas schräg anmutende Sportanlass zahlreiche Familien zum Feuerwehrmagazin gelockt, wo sie sich in den drei Kategorien Männer, Frauen und Kinder (bis 16 Jahre) im Weihnachtsbaumweitwurf massen. Den Baum konnte man selber mitbringen oder ihn vorgängig von der Feuerwehr bei sich zu Hause abholen lassen. «Für uns ist dieser Anlass eine Dienstleistung für die Bevölkerung», sagt Nick Eichenberger, «und wir nutzen die Gelegenheit, um einerseits auf die Gefahr im Umgang mit offenem Feuer und einer trockenen Tanne hinzuweisen und andererseits, um neue Mitglieder für die Feuerwehr zu gewinnen.» Mehr als 150 Bäume wurden am vergangenen Samstag zum Feuerwehrmagazin gebracht und fast jeder davon erlebte noch einmal einen Höhenflug, bevor er, im Laufe dieser Woche dann, seine definitiv letzte Reise durch den Schredder antritt.

So schnell brennt ein Baum: