Wegen Sturm «Lolita»: Bahnverkehr zwischen Bremgarten West und Wohlen war unterbrochen

Grund für den Streckenunterbruch war ein umgestürzter Baum, der die Fahrleitung stark beschädigt hat. Dies schreibt Aargau Verkehr in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. Der Baum ist inzwischen weggeräumt. Zwischen Bremgarten West und Wohlen verkehrten Ersatzbusse. Am Nachmittag teilte Aargau Verkehr dann mit, dass die Strecke ab sofort wieder normal befahrbar sei.