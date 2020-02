Wegen Kino-Rex-Umbau: Der Filmklub weicht in den Sternensaal aus

Der Filmklub Wohlen steckt in einer schwierigen Wintersaison. Wegen des Umbaus des Kino Rex an der Alten Bahnhofstrasse muss der Filmklub mit seinen annähernd 750 Mitgliedern bekanntlich die komplette Saison 2019/20, die normalerweise von Oktober bis Mai dauert, pausieren. Noch ist völlig offen, wann das Kino Rex, das seit März 2019 geschlossen ist, wieder eröffnet.

Weiterhin ist eine Einsprache hängig. Statt sich zwölf Filme zu Gemüte führen zu können, herrscht für die Filmklub-Mitglieder Mattscheibe. Einige Mitglieder wichen in der Zwischenzeit zu den Filmklubs nach Bremgarten oder Muri aus. Der Wohler Filmklub, gegründet 1966, wird im kulturellen Freiämter Leben vermisst. Doch nun ändert sich das.

Im Sternensaal ist das Platzangebot beschränkt

Filmklub-Präsident Daniel Renggli erklärt: «Ja, es ist uns langweilig geworden. Auch tut es gut, von verschiedener Seite zu hören, dass zurzeit etwas fehlt in Wohlen. Deshalb haben wir uns spontan entschlossen, am Sonntag, 29. März, den Film ‹The Bookshop› zu zeigen.» Über die Leinwand flimmern wird der preisgekrönte Film von Isabel Coixet im Sternensaal.

Die Suche nach einem Ausweichstandort gestaltete sich nicht einfach. Man habe verschiedene Optionen in Erwägung gezogen. Daniel Renggli sagt dazu: «Es gab zum Beispiel Stimmen, die meinten, wir könnten wie beim 50-Jahr-Jubiläum in den Chappelehof gehen. Doch dort wäre es ein Hosenlupf geworden, eine komplette Saison mit zwölf Filmen durchzuziehen. An der letzten Sommerbar wurde ich dann angesprochen und gefragt, weshalb wir nicht in den Sternensaal gingen.»