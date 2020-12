Wegen Corona zurück zu den Wurzeln: Partyservice Staubli trotzt der Krise mit Takeaway

«Back to the roots» lautet das Motto von Myriam Rufer und Joachim Oestringer seit vergangenem Frühling. Die Geschäftsführer des Partyservice Staubli in Bremgarten verwirklichen damit aber nicht etwa ein modernes Konzept. Viel mehr zwang Corona sie dazu, ihr Angebot auszuweiten. Denn wie in vielen Unternehmen hat die Pandemie auch an den Standbeinen ihrer Firma gerüttelt.

Was jedoch als spontane «Flucht nach vorne» entstanden ist, hat sich in der Zwischenzeit so gut bewährt, dass es im kommenden Frühling noch weiter ausgebaut werden kann.

Zuhause sitzen und heulen war die letzte Option

Mit dem Lockdown im vergangenen März wurden nebst dem Partyservice auch gleich die beiden anderen Geschäftszweige von Oestringer und Rufer stillgelegt. «Wir führen noch ein Mitarbeiterrestaurant und beliefern eine Privatschule», zählt Myriam Rufer auf.

Die Kantine sei zwar auch noch offen gewesen, als sich die Schule bereits im Lockdown befand. «Doch an einem Montagmorgen, das Auto hatten wir schon beladen, kam der Anruf, dass wir nicht mehr liefern dürfen», so Rufer. Im neuen Jahr fällt das Mitarbeiterrestaurant sogar ganz weg.

Noch am selben Montag haben sie sich eine Alternative überlegt, wie sie sich und ihre Angestellten weiter über Wasser halten können. «Zwei Tage später, am Mittwoch, haben wir unseren Takeaway eröffnet. Wir dachten: Wenn es nicht funktioniert, dann können wir immer noch zuhause sitzen und heulen.»

Doch soweit ist es nicht gekommen, denn das neue Angebot kommt an. In der Zwischenzeit hat der Staubli-Takeaway eine treue Stammkundschaft. «Es sind viele schöne Bekanntschaften entstanden. Es ist anstrengend, aber die Nähe zu den Kunden macht Spass», sagt Rufer und strahlt.

Und weil der Takeaway so gut ankommt, baut der Partyservice Staubli sein Angebot nun weiter aus. «Im kommenden Frühling ziehen wir ins ehemalige Ladenlokal meiner Grosseltern und Eltern. Es wird dann genau 20 Jahre her sein, seit sie ihre Metzgerei geschlossen haben», erzählt Rufer. Aktuell gebe es in dem Lokal noch ein Asia-Takeaway, doch dieser werde im neuen Jahr umziehen.

Zurück in die Räumlichkeit, in der alles begann

Bevor sie ihre Metzgerei aufgaben und den Partyservice-Staubli verwirklichten, hätte es bei Rufers Eltern damals in denselben Räumlichkeiten bereits erste Takeaway-Angebote gegeben. «Sie haben Fondue Chinoise oder Grillplatten zum mitnehmen verkauft», erinnert sich Myriam Rufer. Das soll es auch im neuen Staubli-Takeaway wiedergeben. «Also wirklich back to the roots», sagt sie lachend.

Im neuen Lokal werden ausserdem ein paar Sitzplätze eingerichtet. «So kann man am Abend bei uns auch mal ein Cüpli trinken», sagt Rufer schmunzelnd. Sie überlege auch, künftig ein Feierabendmenü zum reduzierten Preis anzubieten, um gegen Foodwaste anzukämpfen. Denn Nachhaltigkeit liegen Myriam Rufer und Joachim Oestringer sehr am Herzen.

Einweggeschirr gibts beim Staubli nur als Ausnahme

«Wir beziehen unser Gemüse nur aus der Region und das Fleisch stammt aus der Schweiz.» Auch Einweggeschirr gibt es beim Staubli-Takeaway nur in Ausnahmefällen. «Dabei hab ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen», so Rufer.

Alternativ bieten sie Menüboxen von reCIRCLE (siehe separater Text) an. «Es sieht toll aus, wenn die Gäste alle mit den violetten Boxen anstehen», erzählt sie lachend.