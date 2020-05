Bei Bohrarbeiten für Spundwände wurde am 11.40 Uhr ein Mittelspannungskabel beschädigt – mit Folgen. Dies führte zu einem Kurzschluss und einer Sicherheitsausschaltung in ganz Bremgarten. Das teilt die AEW Energie AG am Mittwoch mit.

Für die ersten Kunden war der Stromausfall schnell behoben: Sie konnten um 11.53 Uhr wieder versorgt werden. Um 12.20 Uhr hatten wieder alle Kunden Strom, so die AEW Energie AG. Die Reparaturarbeiten gingen danach weiter. (pz)