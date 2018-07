Aus den Ferien in Frankreich reicht Budmiger auf seinem Facebook-Profil eine weitere Reaktion nach: «Gab es die letzten Jahren bei irgendeinem Anlass Lärmklagen ausser von dieser einen Person? Das Setup für die WM 2018 ist genau gleich wie 2010, 2012, 2014 und 2016, Leinwand, Sitzplätze, Verkaufspunkte alles immer noch gleich wie vor 10 Jahren.»

Budmiger endet: «Ich könnte noch viel mehr schreiben, aber ich bin in der Bretagne und es hat Wellen...… also gehe ich surfen :-)! Vielen Dank an alle, die mich, das ‹Wave› jederzeit unterstützen. Ich glaube wir machen im ‹Wave› verdammt viel richtig und nur deshalb haben wir mit den Nachbarn ein so gutes Verhältnis.»