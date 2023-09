Wasserknappheit «Grundwasserspiegel ist stabil»: Niederwil und Fischbach-Göslikon heben ihr Verbot nach fünf Monaten auf Seit Anfang April galten in Niederwil und Fischbach-Göslikon für die Bevölkerung Einschränkungen, was den Bezug von Wasser angeht. Diese Massnahme zeigte Wirkung.

«Unsere Ampel steht derzeit zwischen Gelb und Rot», sagte Niederwils Gemeindeammann noch im vergangenen April zur Situation im Pumpwerk Karrenwald. Für Niederwil und Fischbach-Göslikon, die von diesem Werk versorgt werden, hiess das, dass gespart werden muss.

«Das Grundwasser im Pumpwerk Karrenwald steht bei 388 Meter, wenn wir nur schon einen Meter darunter fallen, wird es bereits kritisch», mahnte Brunnenmeister Hans-Peter Stöckli damals. Denn der trockene Sommer 2022 und der darauffolgende niederschlagsarme Winter hätten die Lage verschärft.

Andreas Wyss (Gemeinderat von Fischbach-Göslikon), Hans Peter Stöckli (Brunnenmeister) und Norbert Ender (Niederwils Gemeindeammann, von links) mahnten im April zum Wassersparen. Bild: Nathalie Wolgensinger (2. 4. 2023)

Deshalb führten die beiden Gemeinden ab dem 4. April eine Beschränkung des Wasserbezuges ein. Es wurde der Bevölkerung verboten, Gärten zu bewässern, Autos zu waschen oder Pools zu füllen. Landwirtinnen und Landwirte durfte kein Wasser mehr vom Versorgungsnetz beziehen. Nun können die Verantwortlichen verkünden: Ihre Massnahme hat Wirkung gezeigt.

Bevölkerung sollte immer noch sparsam sein

«Der Grundwasserspiegel konnte stabilisiert werden», teilt die Gemeinde Niederwil mit. Die Ampel sei zwar nicht auf grün, wie Norbert Ender auf anfrage der AZ mitteilt. «Aber wir gehen davon aus, dass der Wasserverbrauch im Herbst wieder sinkt und sind zuversichtlich, dass wir den Grundwasserspiegel auch ohne Einschränkung halten können.»

Deshalb heben Niederwil und Fischbach-Göslikon ihr Verbot per sofort wieder auf. Die Bevölkerung werde dennoch gebeten, weiterhin sparsam mit Wasser umzugehen. Denn ganz erholt habe sich die Situation noch nicht. Dafür braucht es in den nächsten Monaten längere Regenperioden», heisst es in der Gemeindemitteilung.

Langfristig soll das Gemeindeübergreifende Projekt «Wasser 2035» in Niederwil die Trinkwasserversorgung sicherstellen. Bis es so weit sei, dauere es noch fünf bis sieben Jahre, so Ender. Als Überbrückungslösung plane man aktuell, sich einer Nachbargemeinde anzuschliessen und von dort her Wasser zu beziehen, sofern deren Versorgungslage es zulässt. (mel)