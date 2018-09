Braucht es denn überhaupt noch Babysitter? Existiert wirklich noch eine Nachfrage nach ausserfamiliären «Hüeti-Personen»? Viele Jugendliche sind heutzutage extrem ausgelastet mit der Schule und ihren diversen Freizeitaktivitäten, aber trotzdem faszinieren sie kleine Kinder. Babysitten ist immer noch der Traum-Sackgeld-Aufbesserungsjob vieler Teenager.

Wie Petra Kiser von der Elternvereinigung Mutschellen bestätigt, besteht auch eine relevante Nachfrage. Gerade in Zeiten der hohen Mobilität, wo das Grosi, die Tante oder der Götti nicht mehr unbedingt im selben Dorf wohnen, sind vor allem junge Familien mit Kleinkindern ab und zu auf einen verlässlichen Babysitter angewiesen.

Was tun, wenn das Baby zappelt und strampelt?

Ja, aber was ist denn nun zu tun, wenn ein Kleinkind wie wild zappelt, und strampelt und sich partout keine neue Windel verpassen lässt? Oder wenn das Baby einfach nicht aufhört zu weinen, obwohl es eigentlich satt sein müsste? Diese und andere Fragen werden in Babysitterkursen eingehend erläutert und den Kursteilnehmern werden ganz viele wertvolle Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben.

Bei den Kursen versucht Kiser jeweils, ein echtes Baby zu organisieren, dass dann einige der angehenden Babysitter wickeln dürfen. «Es ist schon etwas ganz anderes, als wenn nur an einer Puppe geübt werden kann», hält die Kursorganisatorin fest.

Die Elternvereinigung Mutschellen führt am 20. und 27. Oktober, an der Kreisschule Mutschellen, einen Babysitterkurs durch und bereitet die Jugendlichen so optimal auf ihren Einsatz in den Familien vor. Der EV-Mutschellen führt ein Babysitterverzeichnis, in das die Kursabsolventen anschliessend aufgenommen werden und bei einer Anfrage gleich vermittelt werden können. Die Elternvereinigung erhält im Durchschnitt 10 bis 15 Anfragen pro Jahr.

Babysitten ist auch Jungssache

Und wer jetzt denkt, auf Kinder aufpassen, sei Mädchensache, der irrt gewaltig. In den SRK-Kursen auf dem Mutschellen seien stets zwei bis drei Knaben dabei. Dies bestätigt zum Beispiel auch Ariana Fazlija von der Jugendarbeit Wohlen. Auch hier ist im Babysitterverzeichnis ein Bursche registriert. In Waltenschwil hingegen präsentiert sich das Bild etwa anders: Hier gibt es ganz viele Babysitter auf Jobsuche. Vermittlerin Chantal Meier hat pro Jahr nur etwa zwei Anfragen.

Manchmal fordert einen der Babysitterjob ganz schön heraus. Dann müssen Babysitter auch mal listig werden: Wollte etwa ein Dreikäsehoch nie ins Bett, konnte aber die Uhrzeit schon lesen. Da behalf sich der Babysitter eines Tricks. Der einfallsreiche Aufpasser sorgte dafür, dass der Kleine dachte, er dürfe länger aufbleiben – dabei hatte der Sitter nur die Uhren umgestellt.