Die Hochwachtstrasse in Wohlen hat ein Gefälle von 18 Prozent. Damit gehört sie zu den steilsten Strassen im Kanton Aargau. Nicht einmal das Benkerjoch zwischen Küttigen und Oberhof kommt mit einer Steigung von 16 Prozent auf diesen Wert. Auch die Passstrasse am Gotthard ist mit 9 Prozent Neigung weniger steil als die Quartierstrasse in Wohlen. Die steilste Strasse der Welt befindet sich in Neuseeland und hat ein Gefälle von 35 Prozent.

Ein Unfall-Hotspot ist die Hochwachtstrasse aber trotz ihres Gefälles beziehungsweise ihrer Steigung nicht. «Das Gefälle alleine bedeutet noch keine spezielle Gefahr», sagt Felix Brühwiler, Wachtmeister bei der Regionalpolizei Wohlen. Ihm sind keine anderen Unfälle auf der Strasse bekannt. «Natürlich ist es steil. Wer die Strasse herunterfährt, muss bremsen und kann es nicht einfach sausen lassen», sagt Brühwiler. Aber weil es entlang der Strasse viele Rechtsvortritte habe, müssten die Autofahrer sowieso bremsbereit sein.

Auf der Hochwachtstrasse herrsche kein Durchgangsverkehr. «Sie ist eine Zufahrtstrasse zum Quartier und wird vorwiegend von Anwohnern befahren», so Brühwiler. «Es gibt auch Möglichkeiten, die Hochwachtstrasse zu umfahren und auf weniger steile Strassen auszuweichen», sagt Brühwiler. Das könne zum Beispiel dann angebracht sein, wenn die Strasse glatt ist, weil das Schneeräumfahrzeug noch nicht durchgefahren ist. Für dieses übrigens sei die Neigung kein Problem.

Nur Richtwerte, keine Regeln

Die Signale «Gefährliches Gefälle» und «Starke Steigung» warnen vor Strecken mit einer Neigung oder Steigung von mehr als zehn Prozent. Der Wert auf der Tafel entspricht immer der grössten Neigung beziehungsweise Steigung.

Spezielle Regeln gibt es nicht. Auch keine maximal erlaubten Neigungen. «Der Schweizerische Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute gibt aber Empfehlungen zur Linienführung ab», sagt Kai Schnetzler, Sektionsleiter Verkehrssicherheit beim kantonalen Bau- und Verkehrsdepartement.

Bei Tempo 80 liege der Richtwert bei einem Gefälle von 8 Prozent, bei Tempo 40 bei 12 Prozent. «Falls das Gefälle überschritten wird, muss einfach sichergestellt werden, dass die Strasse trotzdem unterhalten und im Winter zum Beispiel geräumt werden kann», sagt Kai Schnetzler. (NLA)