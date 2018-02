Biologisch abbaubar

Wer sich während der Fasnacht ohne Skrupel die unterschiedlichsten Mischgetränke hinter die Binde giesst und dazu dem Magen allerlei Deftiges zu verdauen gibt, der fragt am Aschermittwoch wohl auch nicht nach der Herkunft der Asche auf seinem Brummschädel. Dabei ist diese rein organisch und erfüllt alle Bedingungen eines biologisch abbaubaren Reinigungsmittels.

«Die schönste Asche kriegt man, wenn man nur Palmblätter und Stechpalmenzweige verbrennt», erklärte die Sakristanin von Merenschwand, Jannette Klausner, anlässlich der diesjährigen Palmzweigverbrennung vor der Pfarrkirche. «Diese Blätter ergeben eine ganz feine, fast weisse Asche. Buchs und andere Pflanzen werden dagegen sehr dunkel und nicht so fein.»

Asche ist ein Reinigungsmittel

Deshalb schöpft die Sakristanin die erkaltete Asche vor der Messe heute Abend in ein feines Sieb und füllt nur den hellen Teil in ein separates Gefäss, zur anschliessenden Segnung in der sogenannten Aschermittwochs-Liturgie. «Der Rest wird aufbewahrt», so Klausner, «denn es kann ja immer mal ein Missgeschick passieren mit der Asche. Dann ist man froh, wenn man noch etwas in Reserve hat.»

Asche ist von Alters her ein effektives Reinigungsmittel. Von daher dient das Ritual der Ascheauflegung nicht nur als Zeichen der Bussbereitschaft und zur Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit, sondern es ist auch eine symbolhafte Reinigung des Menschen und seiner Seele.

«Merenschwand macht das liturgisch sehr korrekt mit der Verbrennung am Sonntag vor Aschermittwoch», bestätigt Francesco Marra. «Eine andere Variante besteht darin, die Palmzweige vom Vorjahr im Osterfeuer zu verbrennen und die Asche dann im Jahr darauf am Aschermittwoch aufzulegen. So machen es zum Beispiel Muri und Boswil.»

Jannette Klausner freut sich jedes Jahr auf das schöne Ritual vor der Kirche: «Ich schaue mir diese Zweige und Blätter an und denke daran, was für schöne Pflanzen das waren. Dann bleibt ein Häufchen Asche zurück und ich weiss, wenn man einen Samen in dieses Häufchen legt, dann wächst daraus wieder so eine schöne Pflanze. Das ist doch faszinierend.»