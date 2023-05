Waltenschwil Wassershow statt Feuerwerk: Mottogetreu soll das Jugendfest nebst Spass auch Nachhaltigkeit vermitteln Am 16. und 17. Juni findet das Waltenschwiler Jugendfest statt. Das OK verrät bereits jetzt magische und unterhaltsame Programmpunkte. Passend zum Motto «Mer tauched ii», soll den Kindern auch vermittelt werden, was Wasser für eine Bedeutung hat.

Das OK stimmt sich mit sonnengelben T-Shirts auf das Jugendfest im Juni ein. Präsident Roger Wydler (vorne links) ist zuversichtlich, dass das Wetter mitspielt. Verena Schmidtke

Die meerblauen Plakate im Dorf mit der Unterwasserwelt lassen es bereits erahnen: Am Jugendfest in Waltenschwil wird Ferienstimmung pur herrschen. Passend zum Motto «Mer tauched ii» hat sich auch das zehnköpfige Organisationskomittee bereits eingestimmt.

In sonnengelben T-Shirts und mit passender Sonnenbrille präsentierten sie am Dienstag, was die Besucherinnen und Besucher am Anlass am 16. und 17. Juni alles erwartet. Für die Planung hatten sie genügend Zeit – mehr als ursprünglich vorgesehen.

Denn seit dem letzten Waltenschwiler Jugendfest sind fünf Jahre vergangen. Das letzte musste pandemiebedingt verschoben werden. Dafür sei die Vorfreude nun umso grösser, wie das OK betont. «Jetzt muss im Juni nur noch das Wetter mitspielen», sagt OK Präsident Roger Wydler zuversichtlich.

Die Schule führt ihr allererstes Musical auf

Das Wetter können die Organisierenden zwar nicht beeinflussen. Doch was die Attraktionen angeht, haben sie vorgesorgt. Die Programmpunkte stehen und auch der Festführer wurde jüngst gedruckt.

Start des Grossanlasses ist am Freitag um 17 Uhr. Da wartet auf die Besuchenden bereits ein Lunapark , ein Konzert des Bandensembles der Schule sowie eines für die Kinder von «Mättu & Schnuder Buebe».

Die Plakate im Dorf stimmen die Bevölkerung auf das kommende Jugendfest ein. Verena Schmidtke

Besonders gespannt seien alle auf das Schüler-Musical «s Geheimnis vo de 7 Perle». Dazu berichtet Edith Frey: «Alle Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse, also etwa 270, sind darin involviert, vor und hinter den Kulissen.» Es sei das erste Mal, dass die Schule ein Musical aufführe.

Natürlich gehe es in dem Stück auch um das Meer. Zusammen mit Yvonne Fanelli führt sie aus, das Musical habe acht Szenen und dauere etwa eine Stunde. «Die Aufführungen sind am Freitag um 17.15 Uhr und am Samstag um 17 Uhr.» In der Projektwoche, welche direkt vor dem Jugendfest stattfinde, werde noch einiges wie Kostüme und Bühnenbilder vorbereitet.

«Kinder sollen lernen, welche Bedeutung Wasser hat»

Ein weiterer spannender Programmpunkt werde das Ninja Splash Finale am Samstagabend sein. Schon während der Projektwoche werden sich dafür die Schülerinnen und Schüler beim Parcours in der Turnhalle messen können. «Die Kinder werden nach Jahrgängen antreten», erklärt Edith Frey.

Es gelte, die verschiedenen Hindernisse zu überwinden und möglichst schnell den Buzzer am Ziel zu drücken. Die schnellsten vier der jeweiligen Kategorien werden am Samstagabend im Finale gegeneinander beim Ninja Splash antreten. Ein aufregendes Wettkampferlebnis – auch für Zuschauende.

«Zudem wird es am Samstag für die Schulkinder diverse Spiele, darunter viele mit Wasser geben», so OK Präsident Wydler. «Und es wird ein Pool aufgebaut.» Für magische Unterhaltung sorgen am Abend die «Zaubersocken», musikalisch wird es mit «The B-Shakers». Auch die Musikgesellschaft Waltenschwil tritt auf.

Sehr erfreut sei das OK, dass sich acht Vereine um das Kulinarische kümmern werden und die Gäste in Festbeizen erwarten. Wydler betonte, für das Fest sei das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig: «Bei allem Spass sollen die Kinder lernen, welch wichtige Funktion und Bedeutung das Wasser hat.» Deswegen gebe es nun erstmalig Mehrweggeschirr mit Depot. Und: «Wir verzichten auch auf ein Feuerwerk. Dafür ist zum Abschluss eine Wassershow, ein Spektakel zu toller Musik, geplant.»