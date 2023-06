Waltenschwil Feuerwehreinsatz auf dem Recyclinghof – Video zeigt riesige Rauchsäule: «Schliessen Sie Fenster und Türen!» In Waltenschwil ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Dabei hat sich eine dunkle Rauchsäule entwickelt, die weit umher sichtbar war.

Die Rauchsäule über dem Waltenschwiler Recyclinghof im Video. AZ-Leserreporter

Leserinnen und Leser haben sich am Dienstagnachmittag bei der AZ gemeldet, dass ein grösserer Brand auf dem Areal der Firma Wiederkehr ausgebrochen sei. Die Firma betreibt in Waltenschwil an der Titlisstrasse einen Recyclinghof.

Wegen des Brandes konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die dunkle Rauchsäule war weit umher sichtbar, wie ein Bild aus der Nachbargemeinde Boswil zeigt.

Die starke Rauchentwicklung ist im Hintergrund des Bildes (rechts) zu sehen. Lesereporterin / zvg

Auf Anfrage der AZ konnte die Kantonspolizei Aargau allerdings fürs Erste Entwarnung geben. Es handle sich nicht um einen Grossbrand. Was genau gebrannt hat, sei allerdings noch nicht klar.

Die Feuerwehr war aber dennoch mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz setzte via Alert Swiss kurz nach 17.30 Uhr eine Warnmeldung ab und empfahl Personen in der Nähe Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (cri)

+++ Update folgt +++