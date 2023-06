Waltenschwil Meerjungfrauen, Eisangeln und ein Pool: Am Jugendfest drehte sich alles ums Wasser Am 16. und 17. Juni konnte der Anlass nach der Coronapause wieder durchgeführt werden. Dieser bot eine Reihe an Attraktionen.

Ein Highlight des Jugendfests war das Musical «s Geheimnis vo de 7 Perle». Bild: Verena Schmidtke

Nach einer pandemiebedingten Pause von fünf Jahren feierte Waltenschwil endlich wieder ein Jugendfest. Gemäss dem Motto «Mer tauched ii» drehte sich am 16. und 17. Juni alles um das Thema Wasser. Kein Wunder also, dass gerade der Pool einer der beliebtesten Plätze am Fest war. Nacheinander aufgereiht warteten die Kindergartenkinder darauf, in diesen auf der Festwiese zu gelangen.

Der beste Weg dafür war die Wasserrutsche. Lachend rutschten die Kinder nacheinander in das erfrischende Wasser. Dort angekommen, ging das fröhliche Plantschen weiter. Viele mochten diesen Spieleposten gar nicht verlassen, doch es gab noch so viel mehr zu erkunden.

Der Pool war am Samstag einer der beliebtesten Plätze. Bild: Verena Schmidtke

Am Samstag konnten sich die Schülerinnen und Schüler an 30 verschiedenen Posten ausprobieren. Geschäftig ging es am Stand mit den Türmen aus Bechern zu. «Innerhalb von 50 Sekunden sollen die Türmchen möglichst hoch aufgebaut werden», verriet eine Betreuerin, «es gibt aber keine Gewinner, es zählt der Spass.»

Der Spassfaktor stand auch beim «Eisangeln» im Vordergrund. Hier mussten die Kinder aus einem kleinen Becken, bunte Fische angeln.

Der Becherturm wird noch von einer Wasserflasche gekrönt. Bild: Verena Schmidtke

Wie es der Name schon vermuten liess, gab es dabei eine Herausforderung: das Eis. In diesem Fall Styropor, welches mit runden Löchern versehen war. «Hier ist Geduld gefragt», stellte der Standbetreuer fest. Einige seien da sehr geschickt, andere freuten sich schon auf die Wasserschlacht nebenan.

Bei Musicalpremiere waren alle Plätze besetzt

Um einiges trockener ging es bei den Wimmelbildern zu. Hier kam es auf die Konzentrationsfähigkeit an. Erst schauten sich die Schulkinder die Bilder, auf denen Motive aus der Unterwasserwelt zu sehen waren, ganz genau an. Dann ging es darum, möglichst schnell Fragen dazu zu beantworten: «Welche Farbe haben die Quallen?»

Kurz vor der Mittagszeit lag der Rekord bei einer Minute und zwölf Sekunden. Bei so viel Spass bei warmen Temperaturen kam die Verpflegungsstation gerade recht, vom Posten mit dem Pool ganz zu schweigen.

Die Deko passte ausgezeichnet zum Motto des Jugendfests. Bild: Verena Schmidtke

Ein Highlight des Jugendfests war das Musical «s Geheimnis vo de 7 Perle». Die Premiere wurde mit Spannung erwartet, die Plätze vor der grossen Bühne waren alle besetzt. In dem Stück ging es um die Meerprinzessin Aquarina, sie ist die einzige Tochter des Meereskönigs. Aber allein ist sie nicht, schliesslich hat sie einen guten Freund, den Fisch Flössli.

Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach sieben verlorenen Perlen und erleben dabei aufregende Abenteuer mit Quallen, Matrosen, Krebsen und noch mehr Meeresbewohnern.

Während Vorbereitungen bekam er Hühnerhaut

Die Zuschauenden jedenfalls waren begeistert, nicht nur die jungen Darstellenden wussten zu überzeugen. Auch die Kostüme und das Bühnenbild verzauberten.

Geschichte, Kostüme und Bühnenbild des Musicals begeistern das Publikum. Bild: Verena Schmidtke

Dazu konnte Lehrer Mike Winsauer berichten: «Wir hatten vor dem Fest die Projektwoche. Zusammen mit zwei weiteren Lehrern und 28 Kindern war ich in der Gruppe für die Szene der Matrosen.» In der Woche seien Kostüme plus Deko entstanden und der Gesang geübt worden. «Die Dynamik war toll.»

OK-Präsident Roger Wydler konnte dem nur zustimmen. «Und das gute Wetter, welches wir bestellt haben, ist auch eingetroffen», fügte er an. In seiner Eröffnungsrede betonte er, man habe den Kindern die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage vermitteln wollen. Deswegen gebe es ein nachhaltiges Depot-System.

OK-Präsident Roger Wydler eröffnet das Jugendfest. Bild: Verena Schmidtke

Während der Vorbereitungen sei Wydler oft über den Platz gegangen und habe regelrecht Hühnerhaut bekommen, wenn er sah, wie schön sich der Festplatz durch Einsatz von Kindern, Lehrpersonen und vielen freiwilligen Helfenden gestaltete.