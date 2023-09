Waltenschwil Neues Post-System und ökologische Kühlregale: Der Volg in Waltenschwil wird umgebaut Vom 11. September bis 5. Oktober wird der Waltenschwiler Volg umgebaut und bleibt deshalb geschlossen. Bereichsleiter Roman Villiger erklärt die Gründe und was sich ändern wird.

Wer zwischen dem 11. September und 5. Oktober im Waltenschwiler Volg einkaufen will, der rennt an. Infolge eines Umbaus bleibt der Laden an der Zentrumstrasse 2 während dieser Zeit geschlossen. Die dazugehörige Metzgerei und Post-Filiale, welche sich im selben Gebäude befinden, bleiben ebenfalls zu.

Im Waltenschwiler Volg muss die Kundschaft ihre Briefe und Pakete künftig nicht mehr selber frankieren. Bild: Melanie Burgener

Roman Villiger, Bereichsleiter Volg und TopShop im Freiamt erklärt: «Bei der Post wird ein neues System eingeführt. Dies war ausschlaggebend, dass der Laden jetzt und nicht erst in ein bis zwei Jahren umgebaut wird.» Die Neuerung sieht eine Vereinfachung in den Prozessen vor, sodass die Kundschaft ihre Briefe und Pakete nicht mehr selber wägen und frankieren muss. Das Personal übernimmt dann die Frankaturen. Die Poststelle im Volg Waltenschwil sei nun eine der Letzten, die die Anpassung erhält.

Zusätzlich gibt es Anpassungen im Sortiment

Da für die neue Postagentur sowieso umgebaut werden muss, werden zeitgleich die Kühlgeräte und die Einrichtung in der Metzgerei erneuert und den aktuellen Standards angepasst. «Somit können wir Synergien nutzen und den Volg Waltenschwil wieder energieeffizient und nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundlagen weiter in die Zukunft führen», sagt Villiger. Aber auch im Sortiment nimmt der Volg ein paar Anpassungen vor. So werden bald mehr frische Produkte angeboten.

Der Laden in Waltenschwil hat im Vergleich zu anderen Standorten mit rund 300 Quadratmetern eine relativ grosse Ladengrösse. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Teil- und Vollzeitpensen am Standort Waltenschwil beschäftigt. Während der Zeitspanne des Umbaus sind die Mitarbeitenden entweder in den Ferien und arbeiten in anderen Filialen. Am Freitag, 6. Oktober soll der Laden – anschaulich und zeitgemäss – wiedereröffnet werden.