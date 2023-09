Waltenschwil Für mehr gegenseitiges Verständnis: Der Regierungsrat besuchte die Ammänner des Bezirks Muri in corpore Oft ist «Aarau» für die Freiämter weit weg. Sie verstehen nicht, wieso der Kanton für einige Dinge unglaublich lange braucht oder wieso sie einfach keinen finanziellen Zuschuss für anderes erhalten. Um für gegenseitiges Verständnis zu werben, besuchte der gesamte Regierungsrat die Ammänner des Bezirks Muri.

Der Regierungsrat besuchte in corpore die Gemeindeammänner des Bezirks Muri in Waltenschwil. Bild: zvg

Am Mittwochabend besuchte der Regierungsrat die Gemeindeammänner des Bezirks Muri in Waltenschwil. Der Ort war natürlich kein Zufall, hat Landammann Jean-Pierre Gallati doch seine Jugendjahre in Waltenschwil verbracht und sein Vater war hier viele Jahre Gemeindeammann. Der Murianer Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger sagt zum Anlass: «Es war ein angeregter und guter Austausch.»

Drei Themen haben den Hauptteil des Abends eingenommen. Einerseits die Herausforderungen an den Schulen. Budmiger erklärt: «Schulalltag und Unterricht leiden an vielen Stellen, dies führt zu hohem Frust – nicht nur bei den Lehrpersonen, sondern auch bei den Schulleitungen und Eltern.»

Zweitens ging es um die Nutzungs- und Raumplanung. «Insbesondere die lange Dauer der Verfahren für Gestaltungsplanungen, BNO oder Sondernutzungspläne ist für die Gemeinden eine grosse Herausforderung», weiss Budmiger. Die Gemeinden können ein Lied davon singen, wie dies ihre Arbeiten gerade durch fehlende Planbarkeit verkompliziert.

Ein wertvoller Anlass, der viel Wertschätzung zeigt

Als drittes ging es um die Flüchtlingsthematik und das Asylwesen. Dem Regierungsrat sei bewusst, dass es für die Gemeinden, die gerne eine Vorlaufzeit von einem Monat hätten, um zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen, oft zu schnell gehe. Doch der Kanton bekäme diese manchmal innert 24 bis 72 Stunden zugewiesen und müsse sie unterbringen.

«Es ging vor allem um gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Wertschätzung», erzählt Budmiger. Natürlich konnte bei 27 Anwesenden und 1,5 Stunden Dauer des Anlasses keines der Themen bis ins Detail besprochen werden. «Aber allein schon, dass der Regierungsrat in corpore bei uns vorbeigekommen und dann auch noch eine Stunde länger geblieben ist, um mit den Ammännern zu reden, ist für viele von uns sehr wertvoll.»