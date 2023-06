Waltenschwil Feuerwehreinsatz auf dem Recyclinghof – Video zeigt riesige Rauchsäule In Waltenschwil ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Dabei hat sich eine dunkle Rauchsäule entwickelt, die weit umher sichtbar war. Verletzt worden ist niemand.

Die Rauchsäule über dem Waltenschwiler Recyclinghof im Video. AZ-Leserreporter

Leserinnen und Leser haben sich am Dienstagnachmittag bei der AZ gemeldet, dass ein grösserer Brand auf dem Areal der Firma Wiederkehr ausgebrochen sei. Die Firma betreibt in Waltenschwil an der Titlisstrasse einen Recyclinghof. Ebenfalls informiert worden ist gegen 16.00 Uhr die kantonale Notrufzentrale. Sofort sei deshalb auch die Feuerwehr Waltenschwil ausgerückt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch schreibt. Zudem habe man vorsorglich einen Rettungswagen ins Dorf geschickt.

Wegen des Brandes konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die dunkle Rauchsäule war weit umher sichtbar, wie Videos von AZ-Leserreportern zeigten.

ArgoviaToday

Durch den Brand, die Löscharbeiten und auch beim Lüften der Trümmer entstand starker Rauch. Um Folgeschäden in der Region zu vermeiden, wurde die Bevölkerung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gebeten, Fenster und Türen zu schliessen. Diese vorübergehende Warnung konnte aber noch am Dienstagabend storniert werden.

Beim Ereignis wurde niemand verletzt. Abgesehen von einigen beschädigten Bäumen entstand kein weiterer Sachschaden, heisst es seitens der Polizei. (cri)

Aktuelle Polizeibilder aus dem Kanton Aargau: