Waltenschwil Endspurt vor dem Jugendfest: Das ist das bunte Siegerbild des Logo-Wettbewerbs Am 16. und 17. Juni 2023 findet in Waltenschwil endlich das Jugendfest statt. Coronabedingt musste es um ein Jahr verschoben werden. Die Freude ist damit umso grösser und ein offizielles Logo gibt’s jetzt auch.

Die Schüler Nils und Andrine enthüllen das Logo für das Jugendfest Waltenschwil 2023. Bild: Pascal Bruhin

«Es war ein Akt, herauszufinden, welche die besten sind.» Sage und schreibe 180 Bilder reichten die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Waltenschwil im Zeichnungswettbewerb um das Logo des diesjährigen Jugendfests mit dem Motto «Mer tauched ii» ein. Mit so vielen hatte OK-Präsident Roland Wydler nicht gerechnet. Umso froher war er, dass «nur» 51 in die zweite Runde kamen. Von denen suchte das OK dann die drei schönsten heraus.

Am Mittwochabend wurden die Schülerinnen und Schüler nun für ihre tatkräftige Arbeit belohnt. An der Ecke Schulstrasse/Büelisackerstrasse trafen sich die drei Bestplatzierten gemeinsam mit dem OK und natürlich begleitet von stolzen Mamis und Papis zur feierlichen Enthüllung des Siegerlogos. Dieses wird auch auf sämtlichen Flyern und Plakaten zu sehen sein.

Zweitklässlerin Jara schaffte es auf den dritten Platz. OK-Präsident Roland Wydler lobte ihr Bild. Bild: Pascal Bruhin

Eine der Jüngsten, Jara, die die zweite Klasse besucht, schaffte es mit ihrem bunten Werk auf den Bronzeplatz. Mit ihrer Unterwasserwelt betrachtet durch eine Taucherbrille schafften es Aaron und Iven aus der Klasse P6a auf Platz zwei. Besonders heraus stach aber ein Bild aus deren Parallelklasse P6b.

Farben Blau und Gelb passen zu Waltenschwil

Aaron und Iven wurden von Roland Wydler mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Bild: Pascal Bruhin

«Es ist ein schönes Bild, das perfekt funktioniert», fasst der OK-Präsident zusammen. Die Farben blau und gelb würden perfekt zu Waltenschwils Wappen passen. Zudem sind auf dem Gemeinschaftswerk von Luana, Andrine, Nils, Melissa und Danil die beiden Schulmaskottchen abgebildet, wie sie einen Tauchgang machen. Stolz enthüllen die Schüler das grosse Plakat, das fortan auf das Jugendfest vom 16. und 17. Juni hinweisen wird.

«Es ist cool, aber noch ein bisschen merkwürdig», sagen Melissa und Luana einstimmig im kurzen Gespräch mit der AZ nach der Siegerehrung. Sie erklären, dass das Bild eigentlich aus vielen einzelnen Elementen besteht. «Jeder hat einen Teil gemalt», sagt Luana. Ihr Lehrer, Dominik Kägi, habe die einzelnen Elemente danach zu einem Werk zusammengeführt. Und das hat er offenbar ganz gut gemacht.

Stolz posieren Melissa, Andrine, Luana, Nils und Danil (von links) vor ihrem Siegerplakat. Bild: Pascal Bruhin

Für die Schülerinnen und Schüler hat der Sieg im Zeichenwettbewerb aber noch eine tiefere Bedeutung. Denn es ist ihr letztes Schuljahr an der Primarschule in Waltenschwil. Mit Beginn der Sommerferien kurz nach dem Jugendfest endet für sie ein Lebensabschnitt. Beide gehen danach an die Bezirksschule in Wohlen. Umso sicherer sind sie sich: «Das werden wir definitiv nie vergessen.» Weitere Details zum Jugendfest 2023 gibt das OK in Kürze bekannt.