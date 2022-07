Einer machte mehr Höhenmeter als die Aargauer Bike-Weltmeisterin: So erfolgreich war die Challenge 878 am Lindenberg

Nachdem der Verein Top-Challenge aus Waltenschwil bereits im Vorjahr über 21'000 Franken an die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe überweisen durfte, sind es in diesem Jahr über 22'000 Franken für einen wohltätigen Zweck. Über 60 Teilnehmende pedalten dazu am Lindenberg.