Waltenschwil Ein Kunstrasenplatz für 1,2 Millionen Franken soll das Spielfeldproblem der Junioren lösen Am Infoanlass für den Gmeind-Kreditantrag über 1,2 Millionen stellte der Waltenschwiler Gemeinderat den Sanierungsplan für den Sportplatz Bannegg vor. Dabei gab es auch kritische Stimmen und Fragen.

Die Sanierung des Sportplatzes Bannegg und der Einbau eines Kunstrasenfeldes sind in Waltenschwil Diskussionsthema. Bild: Melanie Burgener

Der Sportplatz Bannegg ist nicht im allerbesten Zustand, die letzte Sanierung sei vor 40 Jahren gewesen, so Waltenschwils Gemeinderat Pascal Vontobel. Ein drängendes Problem für die hiesige Fussballschule sei, dass das D-Junioren-Feld nicht den Anforderungen des Schweizerischen Fussballverbandes genüge.

«Meisterschaftsspiele können nur mit einer befristeten Ausnahmebewilligung des Verbandes durchgeführt werden», informiert Vontobel. An der Einwohnergemeindeversammlung im November 2022 sei der Gemeinderat beauftragt worden, ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten.

«Zusammen mit Verantwortlichen der Fussballschule Waltenschwil hat der Gemeinderat verschiedene Lösungen besprochen», teilte Pascal Vontobel mit. Die Zwischenraum Landschaftsarchitektur GmbH in Altendorf sei mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt worden. Herausgekommen seien drei Varianten, die erste sehe einen grösseren Naturrasenplatz auf dem D-Feld vor. Für das kleinere E-Feld solle ein Kunstrasen mit den Massen 46 x 31 Meter eingebaut werden.

«Diese Variante kostet 1,163 Millionen Franken», merkte er an. Variante zwei sei eine Sanierung ohne ein neues Kunstrasenfeld, diese Gesamtkosten seien 870‘000 Franken. Bei der dritten Variante würden beide Felder mit einem Kunstrasen ausgestattet werden, zu rund 1,8 Millionen Franken.

Variante mit Kunstrasen auch kritisch hinterfragt

Vontobel erklärte an der Infoveranstaltung weiter: «Variante 1 hat sich als langfristig beste und rentabelste Lösung erwiesen. Ein heutiger, unverfüllter Kunstrasenplatz hat eine Lebensdauer von rund 20 Jahren.» Die Vorteile seien wetterunabhängige Trainings und Spiele. Kinder, welche auf Wartelisten der Fussballschule stehen, könnten durch die erhöhte Kapazität integriert werden.

«Es würde mehr Kapazität für Sport und Training für Schule und Dorfvereine geben. Die Fussballschule müsste im Winter die Halle nicht nutzen», führte der Gemeinderat aus.

Gemeinderat Pascal Vontobel erläutert die verschiedenen Varianten zur Sanierung des Sportplatzes. Bild: Verena Schmidtke

Auch habe sich die Fussballschule bereit erklärt, für die Sanierung des Fussballplatzes Beiträge wie Sponsorenaktionen und Eigenleistungen zu leisten. «Bei einem solchen Projekt kann man mit Swisslos-Beiträgen bis zu 100'000 Franken rechnen», hob er hervor. Gemeinderat und Fussballschule favorisieren die erste Variante und stellen an der Gemeindeversammlung am 22. Juni den Antrag für einen Verpflichtungskredit über 1,2 Millionen Franken.

Moderne Kunstrasen sind viel ökologischer

Am Kunstrasen entfachten sich alsbald Diskussionen. Kritisch gesehen wurde der ökologische Aspekt eines künstlichen Rasens. «Es gibt Plastik-Abrieb, welcher in die Bünz gelangen könnte», merkte Hansruedi Müller an. «Ausserdem braucht Waltenschwil eine Turnhalle. Die jetzigen Planungen sind unverhältnismässig.»

Zum Punkt Turnhalle erklärte Pascal Vontobel: «Die Planungen zur Schulhausstrategie sind noch nicht abgeschlossen. Der Sportplatz drängt, da er laut SFV für Meisterschaften der D-Junioren zu klein ist.» Was den Abrieb angehe, da sei eine Sickerungsleitung mit Retentionsanlage vorgesehen. Michael Zehn, Co-Leiter der Fussballschule, machte deutlich: «Moderne Kunstrasen sind viel ökologischer als frühere. Der Abrieb ist recht gering, gerade im Vergleich zum Autoverkehr. Auch die Verletzungsgefahr ist im Vergleich zum Naturrasen nicht höher.»

Interessierte Besuchende an der Infoveranstaltung in Waltenschwil. Bild: Verena Schmidtke

Eine Einwohnerin erkundigte sich: «Wie sieht es denn mit der Nutzung im Winter aus.» Michael Zehn antwortete: «Wenn die Temperaturen nicht allzu niedrig sind, kann auf einem Kunstrasen trainiert werden. Bei minus zehn Grad natürlich nicht. Und zu viel Schnee sollte auch nicht liegen.» Da müsse die Vernunft walten.

Eine Zuhörerin fragte: «Heizt sich ein Kunstrasen im Sommer sehr auf?» Andy Wyder von der Fussballschule konnte dazu berichten, dass so ein Platz vor Training und Spielen im Sommer etwas bewässert werde. «Ein Naturrasen benötigt im Sommer mehr Bewässerung als ein Kunstrasen», führte er aus. «Kunstrasen wird schon warm, aber das Spielen ist möglich, das zeigen Erfahrungen aus 20 Jahren.»