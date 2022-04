Waltenschwil Eierufleset sorgte für glückliche Gesichter: Stock oder Adlerauge, was half am besten bei der Suche nach den Ostereiern? Nach zwei Jahren Pandemiepause konnte der Natur- und Vogelschutzverein Waltenschwil am Ostermontag wieder zur grossen Ostereisuche einladen. Kleine und grosse Suchende folgten der Einladung mit Begeisterung. Es galt, 2200 versteckte Eier zu finden.

Eline, Aline, Finn, Mick und Colin (von links) waren erfolgreich bei der Eiersuche in Waltenschwil. Verena Schmidtke

Osterhas‘, Osterhas‘ schallt es durch das Waldgebiet am Tierpark Waltenschwil. Aufgeregt drängen sich Kinder an dem Zaun des Wildgeheges. Dort weilt am Ostermontag nicht nur das Wild, sondern auch der Osterhase. Ein wenig entfernt hoppelte er immer wieder durch das Gelände. Bevor er höchstpersönlich Eier an die Besuchenden verschenkte, galt es, zuerst selber zu suchen.

Doch gibt es Tricks, um möglichst viele Ostereier zu finden? Und wenn ja, welche? Also mache ich mich daran, den einen oder anderen der Teilnehmenden nach ihrer Strategie zu befragen. Zunächst treffe ich aber nur auf Suchende, die sagen: «Tut mir leid, ich bin das erste Mal dabei. Tricks habe ich noch keine.» Oder die erstaunte Reaktion: «Es gibt Tricks?» Ein guter Ratschlag lautet: «Die Augen offen halten.»

Der gute Tipp mit dem Stock

Also trabe ich mit der Masse ein Stück mit und halte Ausschau, ob es jemanden gibt, der einen erfahrenen oder besser noch gewieften Eindruck bei der Ostereisuche macht. Nach der Abbiegung sind schon einige im Unterholz, gebückt und umsichtig wird anscheinend der Boden genau abgesucht.

Nach einer Weile treffe ich auf Marc, er hat einen Stock in der Hand. «Ich habe gesehen, dass einige Leute einen Stock dabei haben», erzählt er mir lachend, «wirklich Ahnung habe ich nicht, ich suche hier heute zum ersten Mal.» Also wünsche ich ihm viel Erfolg, und er probiert sein Glück zusammen mit seinem Kind.

Nachdem mir mehrere Personen ausgestattet mit einem Stock begegnet sind, versuche ich diese Methode natürlich auch. Vorsichtig stochere ich mit dem kleinen Stöckchen, das ich gefunden habe, im braunen Laub auf dem Waldboden herum, schiebe Blätter beiseite und halte sehr genau Ausschau. Leider will sich bei mir kein Sucherfolg einstellen. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen zu spät, vermutlich wurden an jener Stelle die Ostereier schon gefunden.

Laub bei den Baumwurzeln beiseite schieben

Also gehe ich ein Stück weiter, dabei treffe ich auf Nicole und ihren Sohn. Als sie mir berichtet, dass sie aus Waltenschwil kommt und seit vielen Jahren bei der Ostereiersuche mitmacht, hake ich nach: «Gibt es einen Trick, um viele Eier zu finden?» Immerhin trägt auch sie einen Stock. Sie lacht herzlich: «Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob der hilfreich ist.» Sie fragt ihren Sohn, ob er vielleicht eine Idee hat. «Keine Ahnung», meint er, während er Richtung Unterholz verschwindet.

Unterwegs treffe ich auf einige erfolgreiche Finder. «Wir haben auf etwas Buntes auf dem Waldboden geachtet», gibt Marco gerne Auskunft. Sein Sohn Finn entdeckt kurz nach unserem Gespräch schon das zweite Ei. Anscheinend ist die Methode «Augen aufhalten» gar nicht so schlecht.

Eine Gruppe Kinder, die eine Tüte mit vielen Eiern stolz zwischen sich tragen, kommt mir entgegen. Ich darf ihre Ausbeute bewundern und frage nach, wie sie die alle entdeckt haben. Aline gibt mir den Tipp, das Laub bei den Baumwurzeln beiseite zu schieben. Das probiere ich bei einigen Baumwurzeln gleich aus, allerdings ist mir das Glück nicht hold, es ist kein buntes Osterei zu sehen – nur ein paar genervte Käfer.

Anscheinend bin ich nicht die Erste, die dort sucht. Also mache ich mich auf den Rückweg, weil ich noch mitbekommen möchte, wie der Osterhase an die Kleinen Eier verteilt.