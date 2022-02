Waltenschwil Die «Peperoni» hat ausgedient – ein exklusiver Blick ins Innenleben des neuen Feuerwehrfahrzeugs Nach über 30 Jahren im Dienst hat das alte Verkehrsauto «Peperoni» der Feuerwehr Waltenschwil ausgedient. Seit zwei Wochen ist ein neues Fahrzeug im Einsatz. Es hat zwar keinen Namen, sieht aber edler aus und ist nach neusten Standards ausgerichtet.

Die Feuerwehr Waltenschwil und die Mitglieder der Kommission freuen sich über das neue Verkehrsfahrzeug. Patrick Meier, Bettina Galbier, Stephan Koch, Guido Wietlispach, Renate Burkard, Michael Meier und Adrian Koller (von links). Melanie Burgener

Tatsächlich ist es kein Gerücht, der da seit ein paar Wochen in Waltenschwil auf den Mobiltelefonen kursiert. Das neue Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr gibt es tatsächlich. «Bisher wurden aber nur Bilder herumgeschickt», erzählt Kommandant Michael Meier und lacht. Klar, innerhalb der Feuerwehr sei der motorisierte Zuwachs kommuniziert worden. Doch eine offizielle Einweihung mit der Bevölkerung musste den aktuellen Umständen entsprechend ausfallen.

Deshalb holt die Feuerwehr das glänzende neue Auto, das seit zwei Wochen in Betrieb ist, an diesem Donnerstagnachmittag für die AZ-Leserinnen und -Leser aus der Garage und öffnet seine Türen für einen Blick ins Innenleben. Denn auch das unterscheidet sich vom ehemaligen Dienstfahrzeug. Dass dieses – liebevoll «Peperoni» genannt – nun ersetzt werden musste, liegt vor allem an dessen Anzahl Lebensjahre.

Das neue Verkehrsfahrzeug der Feuerwehr Waltenschwil ist modern beschriftet, gut ausgestattet und bietet Platz, um sechs Personen zu transportieren. Melanie Burgener

Das Verkehrsfahrzeug ist in der Feuerwehr mit dem Verkehrsteam bei kleineren Unfällen auf der Strasse im Einsatz. «Das alte haben wir im Jahr 1992 gekauft», erzählt Meier und verweist auf die weisse aufgedruckte Jahreszahl an der Beifahrertüre. Der Verkehrsleiter der Feuerwehr, Guido Wietlispach, ergänzt: «Das alte war ein normales Fahrzeug, das eigentlich nicht für die Feuerwehr gedacht war und das man damals vor 30 Jahren umgebaut hat.» Ganz anders das neue. «Das ist effektiv als Feuerwehr-Verkehrsfahrzeug geboren worden. Es ist sehr edel und man fährt gerne damit», sagt er.

Das alte Verkehrsfahrzeug – liebevoll Peperoni genannt – hat nach 30 Jahren ausgedient. Melanie Burgener

Kein Schalthebel mehr, dafür drei zusätzliche Sitzplätze

Stehen die beiden Fahrzeuge nebeneinander, ist der Unterschied sofort zu erkennen. Das neue ist gross und bietet Platz, um sechs Personen zu transportieren – die kleine «Peperoni» war nur für drei Feuerwehrleute ausgerichtet. «Zudem hat sie keine Airbags und man muss noch von Hand schalten. Diese Gänge bringt man fast nicht mehr rein», erzählt Wietlispach und ruckelt lachend an einem imaginären Schalthebel.

Verkehrsleiter Guido Wietlispach präsentiert das Innenleben des neuen Verkehrsfahrzeugs der Feuerwehr Waltenschwil. Melanie Burgener

Dank des Automatikgetriebes passt sich das Fahrzeug der Gegebenheit an, dass heutzutage immer mehr Neulenkerinnen und -lenker ihren Führerschein in dieser Kategorie ablegen. Adrian Koller von der Waltenschwiler Garage Koller und Amstutz AG erklärt: «Zudem kann man das neue Fahrzeug mit dem gewöhnlichen Führerausweis der Kategorie B, wie man ihn auch für Personenwagen benötigt, lenken. Für das alte benötigt man die Prüfung für Kleinlastwagen.»

Im direkten Vergleich zum Tanklöschfahrzeug ist gut zu erkennen, dass sich das Rot des neuen Verkehrsfahrzeugs vor dem Umbau unterscheidet. Unterdessen wurde das Auto umlackiert. zvg

Die Garage Koller und Amstutz war in Zusammenarbeit mit der CamperBusBau GmbH aus Boswil für den Umbau des Fahrzeugs zuständig. Für die Waltenschwiler Firma war es der erste Auftrag dieser Art. Beim Umbau selbst sei zwar alles gut gelaufen, so Koller. Doch habe sich die Lieferung des Fahrzeugs wegen Corona um ein ganzes Jahr verzögert. «Und es wurde in einem falschen Rotton lackiert geliefert», sagt er. Für das Umlackieren in den richtigen Farbton RAL3000 – das typische, gesetzlich festgelegte Feuerwehrrot – habe dann der Importeur gesorgt.

Effizienteres Arbeiten bei Unfällen dank neuer Ausrüstung

Das neue Verkehrsfahrzeug wurde von der Feuerwehr auch gleich mit neuem Equipment wie Signaltafeln und -leuchten eingerichtet und kostete damit rund 95'000 Franken. Eine Ausgabe, die sich laut Kommandant Michael Meier gelohnt hat: «Jetzt ist das Fahrzeug wirklich strassentauglich. Die Fachkräfte können mit diesem Material vor Ort effizient arbeiten und die Unfallstelle möglichst schnell freiräumen.»

Auch das Inventar des neuen Verkehrsfahrzeugs wurde aufgerüstet. Nun ist das Auto strassentauglich. Melanie Burgener

Denn, das merke die Feuerwehr besonders, das Verkehrsaufkommen und damit auch die Häufigkeit der Unfälle habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen. «Und damit auch die Ungeduld der Leute, wenn sie nicht jene Route fahren können, die sie gerne möchten, oder wenn sie mal einen Moment warten müssen», so Meier.

Den ersten Einsatz hat das neue Verkehrsfahrzeug – das keinen Namen bekommen wird – bereits hinter sich. Aber nicht etwa der Sturm, sondern ausgelaufenes Öl holte es in der vergangenen Woche auf die Strasse. Und diese erste Aufgabe hat es gut gemeistert.