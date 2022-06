Waltenschwil Der rote Wyssenbacher und die zwölfte Jungfrau treffen sich auf dem Freiämter Sagenweg Sagen- und Krimifans aufgepasst! Auf dem Sagenweg in Waltenschwil werden die Sagengestalten beinahe real. Diesmal erzählt Führerin Irene Briner aber nicht nur die Sage des roten Wyssenbachers. Zusätzlich liest auch Roland Näf aus seinem dadurch inspirierten allerersten Krimi «Die zwölfte Jungfrau» vor.

Die Sage des roten Wyssenbachers ist wohl die grausigste, die im Sagenweg thematisiert wurde. Andrea Weibel

Noch heute, wenn der Wind nach Nordosten bläst, so sagt man, hört man den roten Wyssenbacher durch die Wälder des Freiamts galoppieren. So auch am Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr. Dann nämlich kehrt der rote Wyssenbacher gleich doppelt ins Freiamt zurück.

Roland Näf aus Wohlen erzählt auf dem Sagenweg von seinen ersten Krimi «Die zwölfte Jungfrau». zvg

Einleitend erzählt Irene Briner die schaurige Freiämter Sage «Der rote Wyssenbacher», welche Roland Näf inspirierte zu seinem Erstlingswerk, dem Krimi «Die zwölfte Jungfrau». Der Wohler Neuautor liest aus seinem Kriminalroman und verrät von seinem Weg von der Idee bis zum fertigen Buch. Eine Geschichte über Vertrauen und Misstrauen und über Wahrheiten, die erst spät ans Licht kommen.

Der Sagen- und Krimianlass ist eine Zusammenarbeit des Freiämter Sagenwegs und der Gemeindebibliothek Wohlen und wird musikalisch und kulinarisch umrahmt. Es ist keine Anmeldung nötig, Kollekte im Hexentopf. (az)